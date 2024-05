Ridere per Abio Brianza: spettacolo al teatro Manzoni di Monza

“Ridere per sorridere” è lo spettacolo promosso da Abio Brianza mercoledì sera, 15 maggio, al teatro Manzoni di Monza alle 20.45.

Ridere per Abio Brianza: chi ci sarà in scena il 15 maggio

Sul palco i comici più noti di Zelig e Colorado Café come Angelo Pisani, conosciuto al grande pubblico come la metà del duo comico Pali e dispari e compagno di Katia Follesa; i comici Gianluca De Angelis del duo Marta e Gianluca e Gianluca Beretta, il “Felipe” di Colorado.

Sul palco anche il surrealismo di Flavio Oreglio, il musicsta concorezzese Gatto Panceri e Alessandro Bianchi.

Ridere per Abio Brianza: i progetti realizzati e gli obiettivi del 2024

Il ricavato dell’evento finanzierà le attività di Abio Brianza da 40 anni con i suoi volontari nei reparti pediatrici del territorio.

«Grazie alle donazioni ad Abio – spiega Donatella Sala del direttivo Abio – è stato realizzato l’arredamento del centro prelievi pediatrico, abbiamo sostenuto il progetto “Coloriamo la noia” per la Neuropsichiatria infantile di Monza, abbiamo contribuito ad una tranche per il futuroDay Hospital Pediatrico del Centro Verga oltre all’arredo del pronto soccorso pediatrico di Desio».

Gli obiettivi per quest’anno sono l’acquisto di 12 poltrone letto per la pediatria di Vimercate, la realizzazione di nuovi pannelli colorati per la sede UONPIA di Monza, l’arredo di una nuova sala giochi per adolescenti presso l’ospedale di Vimercate e una seconda tranche per il Centro Maria Letizia Verga che allargherà l’attuale edificio.

Ridere per Abio Brianza: come prenotare

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi ad Abio (0392333653) o all’Ottica Annoni di via Zucchi (039322859). Biglietti quasi sold out da 15 euro (Galleria) e 25 (Platea e balconata).