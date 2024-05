Bruce Springsteen, rinviati i due concerti a Milano per problemi alla voce

Stop dei medici: per problemi alla voce Bruce Springsteen deve sospendere i concerti per due settimane, sono quindi rinviate le date a Praga e a Milano. Una brutta notizia per i fan italiani confermata nel tardo pomeriggio di domenica da Barley Arts, organizzatore in Italia dei concerti del Boss.

Bruce Springsteen, rinviati i due concerti a Milano: in programma l’1 e il 3 giugno

“Dopo il rinvio del concerto previsto ieri a Marsiglia per problemi vocali, ulteriori esami e consulti hanno portato i medici a stabilire che Bruce Springsteen non potrà esibirsi per i prossimi dieci giorni“, spiega una nota.

Stop quindi ai concerti a Praga al Lethany Airport (originariamente previsto per il 28 maggio) e alla attesissima doppia data di San Siro a Milano che l’1 e il 3 giugno avrebbe riportato Springsteen “a casa” dopo la tappa della scorsa estate nel parco di Monza. Il Boss a San Siro ha già suonato per sette volte dal 1985 e il feeling è speciale.

Le nuove date di questi concerti verranno annunciate a breve, considerando comunque che allo stadio di Milano il Boss avrebbe dovuto aprire una stagione già piena di eventi fino alla metà di luglio e che il suo “world tour”, dopo la Spagna (con tre date a Madrid e poi Barcellona), lo porterà in Olanda, Belgio, Germania, Danimarca, nel nord Europa per chiudere a Londra il 25 e 27 luglio prima del ritorno negli Stati Uniti a Pittsburgh a Ferragosto.

Bruce Springsteen, rinviati i due concerti a Milano: biglietti restano validi, ma si può chiedere rimborso

I biglietti già acquistati resteranno validi per i nuovi concerti a Milano, ma chi lo desidera può ottenere il rimborso inoltrando la richiesta al sistema di vendita utilizzato per l’acquisto (Ticketone, Ticketmaster o Vivaticket) da mercoledì 29 maggio e entro e non oltre domenica 20 luglio seguendo le modalità riportate.

Bruce Springsteen, rinviati i due concerti a Milano: “Lui e la E Street Band non vedono l’ora di riprendere il loro tour”

“Bruce si sta riprendendo bene, e lui e la E Street Band non vedono l’ora di riprendere il loro tour europeo di grande successo negli stadi il 12 giugno a Madrid, nel magnifico Civitas Metropolitan“, fa sapere comunque la nota.