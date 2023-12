Il 2023 de ilcittadinomb.it: gli articoli più cliccati (e commentati)

L’omicidio di Giulia Tramontano e del piccolo Thiago, a Senago, – e tutte le vicende successive alla tragedia – è stato tra gli accadimenti che hanno maggiormente calamitato l’attenzione dei lettori (e alimentano commenti social) nel 2023 record del quotidiano online ilcittadinomb.it.

Il 2023 de ilcittadinomb.it: Beatrice e Cristian, giovani vite spezzate

E poi la morte di Beatrice Zaccaro, la studentessa 17enne di Cantù deceduta a fine maggio a Seregno sbalzata mentre viaggiava come passeggera su uno scooter condotto da un coetaneo con casa a Desio. Studiava alla Accademia Pbs di Monza che attraverso l’associazione “Bea Vive”, nata per organizzare iniziative benefiche in sua memoria, insieme alla famiglia ha promosso l’istituzione di due borse di studio. Tra le notizie più viste anche quella relativa a un’altra giovane vittima della strada, Cristian Donzello, 16enne monzese deceduto lo scorso marzo a Biassono in un fatale scontro tra la sua moto e un’auto nei pressi di un parcheggio nella zona industriale in cui si ritrovava con gli amici.

Il 2023 de ilcittadinomb.it: un’estate di nubifragi e danni e il concerto del Boss

Inevitabile l’interesse anche per la tremenda estate dei nubifragi, eventi estremi che hanno martoriato il territorio di Monza e Brianza e ferito gravemente il Parco. Eventi che si sono intrecciati con uno degli show musicali più attesi dell’anno: il concerto di Bruce Springsteen il 25 luglio alla Gerascia.

Villa Fiorita Brugherio dopo il nubifragio del 24 luglio

Il 2023 de ilcittadinomb.it: gli espropri per la M5

Nella “top ten”, poi, l’annuncio della pubblicazione, a metà dicembre, della lista degli espropri per il prolungamento della M5 fino a Monza in vista l’arrivo della metropolitana in città per collegare Milano alla Brianza in un’ottica di alleggerimento del traffico.

Monza chef Alessandro Borghese in centro

A suscitare grande interesse e curiosità anche la riapertura, a Monza, di un piccolo supermercato in via Rota, a metà ottobre, parte di Alice Schenato, 25 anni, una vocazione, la sua, nata dalla passione e dalla dedizione del padre Franco, trasformata in servizio riattivato per il quartiere. E poi l’avvistamento in centro a Monza a fine novembre di chef Alessandro Borghese e del van del suo “4 Ristoranti”.