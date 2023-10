Monza, riaperto il supermercato in via Rota: è la scommessa di Alice

Alice Schenato ha 25 anni e da una settimana è il nuovo volto del piccolo supermarket Sigma Ok di via Carlo Rota a Monza. Una vocazione nata dalla passione e dalla dedizione del padre Franco, da oltre quarant’anni titolare e gestore di supermercati. Per lui è stata la ventesima inaugurazione.

Monza, riaperto il supermercato in via Rota: tre collaboratori giovanissimi e Miriam Bonelli

Tra gli scaffali ad accogliere i clienti impazienti di poter riavere un negozio di vicinato, ci saranno altri tre collaboratori, quasi tutti giovanissimi. Con loro anche Miriam Bonelli, volto storico del piccolo supermercato al numero 60, commessa da quando ha aperto venticinque anni fa, quando era Pam, e oggi accanto alla giovane imprenditrice per questo nuova avventura.

«Ho studiato per diventare estetista ma fin da subito ho capito che quella non sarebbe stata la mia strada – racconta – così ho iniziato a lavorare nei negozi gestiti da papà, e poi è scattato in me qualcosa. Se dovrò alzarmi presto per tutte le mattine della mia vita lavorativa, allora tanto vale che lo faccia per alzare la saracinesca del mio negozio».

Monza, riaperto il supermercato in via Rota: a pochi passi dalla chiesa di Sant’Ambrogio, era chiuso da marzo

Il piccolo market a pochi passi dalla chiesa di Sant’Ambrogio era chiuso da marzo. Allora i residenti erano andati anche in Comune a chiedere spiegazioni di quella chiusura improvvisa e indesiderata. «Conoscevo quel negozio – racconta Franco Schenato – avevo fornito consulenza quando c’era stato il passaggio dal marchio Despar a Pam. Già allora ho intravisto le grandi potenzialità di questo posto, e quando ho saputo che si era liberato non ci ho pensato due volte».

A prendersi l’onere e l’onore di riaprire (finalmente) la serranda del piccolo alimentari è stata però Alice, grazie ai fondi investiti dal papà.

«Negli anni ha dimostrato non solo buona volontà ma una grande attitudine, per questo ho deciso di impegnare gran parte del mio capitale in questo progetto». Franco ora è in pensione, il testimone è in mano ad Alice, ma non mancheranno consigli e suggerimenti, anche se lei ha le idee già chiare.

«Voglio realizzare qualcosa di mio, partire da zero con le mie forze. Vorrei che questo diventasse non solo il negozio per la spesa di tutti i giorni dei tanti anziani che abitano nel quartiere ma anche dei giovani. Sono sicura che andrà bene, la location è ottima e le aspettative sono alte. Ora dobbiamo impegnare il massimo dell’energia per far funzionare il negozio».

Monza, riaperto il supermercato in via Rota: gli orari

Il piccolo store sarà aperto da lunedì a sabato dalle 8 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30 e anche la domenica, dalle 8.30 alle 12,30.

«Il lavoro non mi spaventa e nemmeno non avere tempo libero o week end di vacanza. Dal 2016 faccio questo lavoro e ci sono abituata, l’ho messo in conto. So che a Natale lavorerò e che potrò riposarmi magari a gennaio, che dovrò rimandare le vacanze estive e che probabilmente passerò tutto agosto in città, ma non mi importa, è quello che voglio».

Gli ultimi ritocchi sono stati ultimati proprio prima dell’apertura, le insegne, il pannello con il profilo del duomo, i cartellini con i prezzi.

Monza, riaperto il supermercato in via Rota: «Trasmetteremo la bellezza del negozio sotto casa»

«Per ora pensiamo a far conoscere il negozio al quartiere, poi magari organizzeremo qualche evento speciale», spiega Alice. Come è stato fatto a Muggiò, nel negozio dove ha lavorato fino allo scorso anno. Del resto le iniziative ardite non sono nuove in famiglia. Papà Franco, infatti, ha aperto il primo supermercato di domenica quando gestiva il negozio nel centro storico di Como. Lui ha iniziato la carriera rilevando una cooperativa in fallimento nel 1977 a San Maurizio al Lambro, paese d’origine degli Schenato. Ha gestito il market in via Pretorio, accanto all’arengario, a Monza, dal 1982 al 1994.

«Farò apprezzare alla gente del quartiere la bellezza del negozio sotto casa, fatto di qualità e cortesia», assicurava Alice alla vigilia dell’apertura.