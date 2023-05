Seregno, cadono dallo scooter nella notte: gravissima una 17enne

Si trova ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale milanese di Niguarda una 17enne di Cantù coinvolta nella notte di sabato 27 maggio in un incidente stradale a Seregno, in via Alberto da Giussano. Secondo quanto riferito dai carabinieri della Compagnia di Seregno la minore si trovava su uno scooter condotto da un 16enne di Desio che, poco prima delle 2 di notte, per cause al vaglio dei militari della stazione di Carate Brianza, intervenuti per i rilievi, avrebbe perso il controllo finendo sull’asfalto.

La giovane, nella caduta, avrebbe sbattuto violentemente il capo, tanto da perdere conoscenza. Quasi illeso invece il 16enne che, dai primi accertamenti dell’Arma, sarebbe stato privo di patente. Non ci sarebbero altri mezzi coinvolti. Dagli accertamenti svolti il 16enne non sarebbe stato sotto gli effetti di alcol o droghe.

Seregno, lo scooter guidato da un 16enne di Desio

Immediatamente sono scattati i soccorsi e sul posto, oltre ai carabinieri, si è portato il personale paramedico con una ambulanza e un’automedica inviate dal 118. La ragazza è stata portata in codice rosso all’ospedale Niguarda dove versa in prognosi riservata.