Cornate d’Adda, fiume Adda fatale: è morto il giovane recuperato a Medolago

Non ce l’ha fatta il ragazzo di 16 anni, che domenica 12 maggio, poco dopo le 13, è finito nel fiume Adda in località Cornate d’Adda, all’altezza di via Alzaia. Il giovane, recuperato successivamente all’altezza di Medolago, nel bergamasco, ha infatti cessato di vivere. Fatale è stato il periodo che il ha trascorso sott’acqua, prima che i soccorritori riuscissero a raggiungerlo.

Incidente: la vittima era di origini sudamericane

Da quel che si è appreso, la vittima dell’incidente aveva origini sudamericane, pur se viveva nel milanese. Sull’accaduto indagano i carabinieri.