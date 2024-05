Monza, scontro frontale in via Boito: motociclista è grave, l’altro coinvolto positivo all’alcoltest

Un motociclista cinquantenne è stato soccorso in codice rosso domenica 12 maggio in serata, a Monza, in via Boito, dopo un incidente stradale che ha visto coinvolte una vettura e una motocicletta.

Monza: incidente frontale in via Boito, grave un motociclista 50enne

Secondo quanto comunicato dalla polizia locale il conducente dell’auto, una Smart, sarebbe stato positivo al controllo dell’alcoltest ed è stato quindi indagato per lesioni stradali. L’incidente è accaduto all’altezza del civico 116, attorno, alle 21.30: i due mezzi, per cause in corso di accertamento, si sarebbero scontrati sulla parte frontale e laterale destra.

Monza, incidente in via Boito, mezzi sotto sequestro

Ad avere la peggio è stato il motociclista, residente in provincia di Monza e Brianza, portato al vicino ospedale San Gerardo in gravi condizioni. Illeso il conducente dell’auto, 33enne a sua volta residente in provincia di Monza e Brianza. I due mezzi, su disposizione del magistrato di turno sono stati sottoposti a sequestro penale.