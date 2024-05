Pedemontana, tratta B2: Cesano Maderno chiede il pedaggio gratis (o quasi) per i residenti

«Nell’imminenza dell’apertura dei cantieri delle bonifiche, riconfermo il mio impegno affinché le esigenze dei nostri Comuni siano ascoltate e siano date risposte puntuali».

Il sindaco di Cesano Maderno Gianpiero Bocca promette battaglia sull’autostrada Pedemontana. Non tanto per quanto riguarda l’opportunità della sua realizzazione perché su questo tema, al di là delle sue convinzioni personali poco favorevoli all’infrastruttura, ha più volte dichiarato che da sindaco servono atteggiamenti di responsabilità al fine di consentire la realizzazione con il minor disagio possibile un’opera calata dall’alto. Tra i disagi, tuttavia, lui conta anche quelli che potrebbero essere vissuti direttamente dai cittadini, non solo in fase di cantiere. E su questo tema diventa inflessibile avendo particolarmente a cuore la tutela del territorio.

Pedemontana, tratta B2: Cesano Maderno in commissione Territorio in Regione

Lo ha ribadito anche settimana scorsa in Regione Lombardia in occasione della convocazione della commissione Territorio, che aveva il preciso scopo di affrontare il tema dello sviluppo e della realizzazione dell’autostrada Pedemontana con particolare focus sulla tratta B2, ovvero quella compresa tra Lentate sul Seveso e Bovisio Masciago.

«Nel corso della riunione – spiega Bocca – sono state analizzate le principali questioni riguardanti l’efficienza, la sostenibilità e l’impatto sul territorio della futura autostrada. Tra gli argomenti esaminati e su cui sono state chieste garanzie ci sono i flussi di traffico sia durante la fase di cantierizzazione che nel momento in cui l’infrastruttura autostradale sarà realizzata. Si è parlato anche del proseguimento della Milano-Meda, in particolare nel tratto tra Bovisio e Paderno Dugnano, uno dei punti fondamentali per la necessaria riqualificazione della stessa superstrada, con riferimento soprattutto alla realizzazione della terza corsia. Su questo ho richiesto un intervento di Regione Lombardia e Città Metropolitana di Milano affinché siano stanziate le risorse necessarie».

Pedemontana, tratta B2: Cesano Maderno chiede il pedaggio gratis (o quasi) per i residenti, le parole del sindaco Bocca

Sul tavolo, ovviamente, anche il tema del pedaggiamento, rispetto al quale è stata evidenziata la necessità che i cittadini della tratta B2 non debbano trovarsi ad affrontare costi imprevisti per i loro spostamenti quotidiani. Infine si è fatto il punto sulle compensazioni ambientali e viabilistiche legate al completamento dell’opera, alla luce del fatto che i budget sono inidonei in quanto molto più bassi rispetto agli aumenti dei prezzi intervenuti negli ultimi anni.

«Ho ribadito con forza – conclude Bocca – che serve un impegno concreto sul tema del pedaggiamento affinché ai cittadini residenti nel tratto della B2 sia garantita la gratuità o quantomeno condizioni di agevolazione nel passaggio da un Comune all’altro e soprattutto per andare verso Milano. Anche sulle compensazioni ho evidenziato come le risorse previste non siano sufficienti e debbano essere adeguate alle reali esigenze dei territori in considerazione degli aumenti di costi registrati».