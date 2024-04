Pedemontana, Tratta C: accolte alcune modifiche dei sindaci nel Vimercatese

Qualcosa cambia e qualcosa dovrebbe cambiare nell’ultima parte della tratta C di Pedemontana all’altezza di Velasca (frazione di Vimercate). Nei giorni scorsi si è tenuto un tavolo prettamente tecnico tra Cal (Concessioni autostradali lombarde spa, Apl (Autostrada Pedemontana lombarda), le Province di Monza e Lecco, Regione Lombardia e i Comuni di Vimercate, Arcore, Usmate Velate e Carnate per discutere alcune modifiche sul tracciato che interesserà il quartiere vimercatese.

Pedemontana, Tratta C: al tavolo la riduzione dello svincolo, ci sarà ingresso dalla tangenziale Est a Vimercate

«Abbiamo chiesto che lo svincolo venga ridotto di dimensioni andando a intercettare una sola direttrice e non più due – ha spiegato il sindaco Francesco Cereda – e Cal si è preso ancora del tempo per valutare la proposta» anche occupando meno suolo. Ma le variazioni richieste non si fermano qui.

«Abbiamo ottenuto la reintroduzione dell’ingresso e uscita dalla tangenziale Est all’altezza di Vimercate Nord, che con il progetto di Pedemontana era stato escluso – ha proseguito il primo cittadino vimercatese – Eliminare le due rampe di immissione ed emissione dall’A51 avrebbe voluto dire aggiungere ancora più traffico sul territorio deviando i mezzi verso Vimercate centro».

Pedemontana, Tratta C: immissione diretta per chi arriva da Usmate Velate

Infine Cal ha concesso la possibilità di immettersi direttamente dalla tangenziale Est a Pedemontana per i veicoli che provengono da nord, ossia da Usmate Velate. «Tutto ciò scongiurerebbe il rischio di aver del traffico di passaggio sulla nostra rete viabilistica locale per passare dall’A51 all’autostrada» ha sottolineato Cereda, che insieme ai colleghi sindaci avrà un nuovo incontro di aggiornamento con tutti gli enti coinvolti tra circa un mese, soprattutto per definire al meglio la realizzazione del maxi svincolo, che dovrebbe diminuire di dimensioni.

«Abbiamo avuto un incontro certamente positivo e stiamo ottenendo dei risultati per quanto riguarda questa sezione» ha concluso il primo cittadino.

Pedemontana, Tratta C: le critiche politica a Vimercate

Intanto però non mancano critiche da parte di Cittadini in Movimento, gruppo di minoranza in consiglio a Vimercate.

«Rimaniamo un po’ perplessi verso quella che ci viene offerta come una grande vittoria, perché evidentemente il sindaco di Vimercate ha fatto proprie le proteste di singoli cittadini, comitati e associazioni ambientaliste che si opponevano alla realizzazione dell’opera e si è dato da fare per trovare il modo di realizzarla con qualche contentino, come la riduzione dell’area dello svincolo di Velasca – ha sostenuto il gruppo di minoranza guidato dalla consigliera vimercatese Patrizia Teoldi – Non ci meraviglia questo modo di fare, piuttosto diffuso tra chi cerca di raccogliere il dissenso erigendosi a paladino della protesta, per poi tornare con un misero risultato da presentare come grande vittoria».

I cantieri che interessano le tratte B2 e C da Lentate sul Seveso fino a Velasca dovrebbero partire entro l’estate e il Vimercatese vorrebbe avere le idee chiare sul passaggio di Pedemontana rendendolo per quanto possibile meno impattante sia a livello ambientale sia di traffico.