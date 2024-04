Provincia MB: attribuite le deleghe ai consiglieri, poche novità e conferme

Il presidente della Provincia Luca Santambrogio ha assegnato giovedì 18 aprile le deleghe ai nove consiglieri della maggioranza di centrodestra eletti il 3 marzo, confermando quasi totalmente le competenze agli esponenti già in aula la passata tornata.

Provincia MB: le deleghe ai consiglieri, Rebosio e Azzarello

Il vicepresidente Claudio Rebosio, in quota a Fratelli d’Italia, continuerà a occuparsi della Polizia provinciale, di sicurezza e di Afol, l’Agenzia formazione e lavoro della Brianza, mentre il suo collega di partito Giuseppe Azzarello, il più votato tra i sedici consiglieri, ha ottenuto le competenze su edilizia e pianificazione scolastica, impianti sportivi provinciali, rapporti con la Regione e servizio idrico integrato.

Provincia MB: le deleghe ai consiglieri, Casati e Romanò

Poche novità per le due leghiste rielette a marzo: Antonella Casati ha ricevuto nuovamente le deleghe al marketing territoriale, ma non quella al turismo, e a Ville Aperte a cui affianca quelle ai parchi e all’agroalimentare mentre Marina Romanò si occuperà ancora di Protezione civile, pari opportunità, benessere animale oltre che di transizione ecologica e autorizzazioni ambientali.

Provincia MB: le deleghe ai consiglieri, Rossini e Viganò

Gestiranno pacchetti pesanti gli altri due esponenti del Carroccio: Alessandro Rossini si occuperà del servizio pubblico locale, delle opere strategiche e dei lavori delle tratte B2 e C di Pedemontana, ma non dello sviluppo della tratta D che sarà seguito da Santambrogio, mentre alla sua collega Elisabetta Viganò sono stati affidati bilancio, fondi Pnrr, patrimonio, programmazione dei lavori finanziati con i fondi ex Asam e i rapporti con i comuni.

Provincia MB: le deleghe ai consiglieri, Longo e Santoro

Ha incassato deleghe importanti anche il forzista Massimiliano Longo, capogruppo del centrodestra, a cui sono andate la programmazione territoriale, il Consorzio di gestione della Villa Reale, il turismo, i grandi eventi e l’autodromo. Il suo collega di partito Michele Santoro curerà le infrastrutture provinciali, le strade, i ponti e la salvaguardia ambientale.

Provincia MB: le deleghe ai consiglieri, Cirillo

L’indipendente Francesco Cirillo, che costituirà il Gruppo misto, ha ottenuto il welfare, i rapporti con le realtà del terzo settore, il lavoro e le crisi aziendali.

Provincia MB: le deleghe ai consiglieri, Santambrogio e la tratta D di Pedemontana

Santambrogio seguirà direttamente le strategie generali sulle partecipate, il personale oltre al delicato sviluppo della tratta D di Pedemontana.