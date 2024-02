Monza e Brianza: Lega con Forza Italia e Fdi, lista unica per le elezioni provinciali

Lista unica per il centrodestra questa volta unito alle elezioni provinciali di Monza e Brianza: al contrario del 2021 quando le forze della coalizione nazionale si sono presentate alle urne in due liste, questa volta non accadrà.

Lo ha deciso la segreteria provinciale della Lega nella giornata di giovedì. Nel prossimo mandato del consiglio della Brianza quindi non ci saranno più i gruppi Insieme per la Brianza (Forza Italia e Fratelli d’Italia) e Lega Brianza Autonomia Libertà, ma un solo listone ancora sotto il nome di Insieme per la Brianza.

Elezioni provinciali a Monza e in Brianza: una sola formazione per il centrodestra

Sulla decisione dello schieramento di correre con una sola formazione che raggruppi anche Forza Italia, Fratelli d’Italia e civiche, e non due, ha pesato la speranza di poter beneficiare dell’attribuzione dei resti che in passato hanno favorito il centrosinistra che si è sempre compattato in Brianza rete comune. Nella stessa occasione è stata anche ratificata la conferma del sindaco di Meda come candidato unitario per un secondo mandato.

Elezioni provinciali a Monza e in Brianza: Santambrogio se la vedrà con Gianpiero Bocca

Nella corsa per la presidenza Santambrogio dovrà vedersela con il sindaco di Cesano Maderno Gianpiero Bocca. Le elezioni sono in programma nella giornata di domenica 3 marzo, dalle 8 alle 20. Sono chiamati alle urne non i cittadini ma i sindaci dei 55 comuni e i loro consiglieri, in pratica le persone elette. Il seggio è unico è sarà costituito nella sede istituzionale della Provincia di Monza e Brianza, in via Grigna 13 a Monza. Lo scrutinio sarà effettuato nella giornata successiva, lunedì 4 marzo.

Elezioni provinciali a Monza e in Brianza, Villa (Lega): “Scelta maturata per dare più forza alla coalizione”

“Per la prima volta il centrodestra brianzolo si presenterà con una lista unitaria alle elezioni provinciali – dice il commissario provinciale Andrea Villa – Abbiamo maturato questa scelta dopo attente valutazioni, con l’obiettivo di rafforzare la nostra coalizione e darle maggiore forza. La lista sarà espressione di tutte le forze politiche che si riconoscono nell’azione politica che con buonsenso ha governato la nostra Provincia in questi anni con Luca Santambrogio presidente e amministra decine di comuni di questo territorio. Ne faranno parte candidati che con la loro esperienza, passione e capacità si sono messi a disposizione per continuare un’esperienza di governo che come Lega giudichiamo positiva”.