Allerta meteo, Monza ore 7: Lambro sotto il livello di guardia, scuole aperte e strade percorribili

Monza, ore 7 di martedì 21 maggio: durante la notte dell’allerta rossa la pioggia ha continuato a cadere ma il Lambro non ha superato il livello di guardia. Quindi la situazione è rimasta monitorata ma non è stato necessario da parte del Coc prendere decisioni di emergenza. Aperte le scuole di ogni ordine e grado, percorribili le strade principali.

Allerta meteo, Monza ore 7: parco chiuso ai pedoni, aperto viale Cavriga

Resta chiuso il parco di Monza per i pedoni, come da ordinanza firmata dal sindaco nella notte, è aperto viale Cavriga per tutto il giorno al solo traffico veicolare.

Allerta meteo, Monza ore 7: la nota del Comune

“Il livello idrometrico del Lambro si è mantenuto sotto il livello di guardia per tutta la notte nonostante le piogge ininterrotte – dice la nota del Comune del mattino – Oggi a Monza tutte le scuole di ogni ordine e grado sono aperte . Le strade risultano tutte percorribili tranne la traversa di via Boccaccio che porta fino al ponte delle Grazie vecchie, che è transennata per allagamento“.

Allerta meteo, ore 7 in Brianza: la situazione

Dopo i messaggi circolati nella sera di lunedì, situazione sotto controllo anche in Brianza: scuola aperte e lezioni regolari ad Arcore.

A Cesano Maderno, colpita lunedì da un forte temporale, attività scolastica regolare ma sospeso l’utilizzo della mensa della scuola Rodari, “particolarmente colpita dalle forti precipitazioni sotto forma di grandine che hanno ostruito i canali di scarico” ha fatto sapere il Comune. Prevista una “soluzione alternativa per i pasti da consegnare e consumare in classe“.