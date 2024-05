Forte temporale su Cesano e Bovisio: «Caduti 90 millimetri di pioggia in un’ora»

Allagamenti, alberi pericolanti e soccorso a automobilisti rimasti in panne: il forte temporale che si è scatenato attorno a mezzogiorno sulla Brianza ha colpito in particolare le zone di Cesano Maderno e Bovisio Masciago, provocando danni.

I vigili del fuoco del Comando provinciale segnalano di avere fatto fronte a numerose chiamate giunte alla centrale operativa da parte di cittadini. Attorno alle 18 ancora una ventina gli interventi in corso.

Il comune di Cesano sui social: “Bomba d’acqua, 90 millimetri di pioggia, via Garibaldi e parco chiusi”

Il Comune di Cesano Maderno attraverso i social istituzionali parla di una “bomba d’acqua” caduta sulla città con 90 millimetri di pioggia caduti in un’ora, segnalando “diverse criticità”. Chiusa al transito via de Medici in entrambe le direzioni mentre: “I restanti sottopassi sono regolarmente transitabili”. Liberate alcune vie dove erano caduti degli alberi, come via Garibaldi.

L’attività scolastica si svolgerà regolarmente mentre è stata decisa per martedì 21 l’inibizione dell’utilizzo della mensa della scuola Rodari in quanto: “particolarmente colpita dalle forti precipitazioni sotto forma di grandine che hanno ostruito i canali di scarico”.

“L’amministrazione comunale di concerto con la direzione scolastica – comunica il Comune – e la ditta di ristorazione Sodexo sta organizzando la soluzione alternativa dei pasti da consegnare e consumare in classe”. Il Parco Borromeo resterà chiuso per tutta la giornata di martedì 21 maggio e fino a nuove comunicazioni mentre sono “attivi i presidi della protezione civile e del Comune per il costante monitoraggio dei livelli del Seveso e della funzionalità delle vasche di laminazione”. Infine: “Come da bollettino di Regione Lombardia si registrano aumenti dei livelli del Fiume Seveso importante ma al momento sotto controllo”.

Il sindaco Gianpiero Bocca ha attivato il Centro Operativo Comunale (COC) e raccomanda alla cittadinanza: “di prestare particolare attenzione negli spostamenti ed evitare di transitare nelle vie attualmente non percorribili o comunque oggetto di criticità” data anche l’allerta rossa prevista dopo mezzanotte.