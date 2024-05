Meteo, la Prefettura ai Comuni: “Informare tempestivamente la popolazione”

C’erano le principali istituzioni di Protezione civile della provincia di Monza e Brianza in Prefettura per una riunione del Centro Coordinamento Soccorsi indetta dopo l’allerta meteo rossa decisa dalla Regione a partire dalla mezzanotte per le previsioni in peggioramento.

Meteo, la Prefettura ai Comuni: particolare attenzione alle strade a rischio allagamento

Durante l’incontro è stata concordata la necessità da parte di enti e istituzioni di “informare tempestivamente la popolazione delle eventuali misure adottate dai sindaci per prevenire rischi alla pubblica incolumità e di sensibilizzare la stessa a tenere comportamenti adeguati al rischio annunciato – si legge in una nota – Particolare attenzione dovrà essere dedicata ai profili viabilistici rispetto al rischio di allagamento delle strade e dei sottopassi”.

Meteo, la Prefettura ai Comuni: attivati i canali di comunicazione da social a sms e telefonate

I Comuni della provincia dal pomeriggio di lunedì hanno attivato i canali di comunicazione per raggiungere tempestivamente i cittadini: via social, messaggio o attraverso le notifiche degli Alert System.

Meteo, la Prefettura ai Comuni: gli avvisi di Arcore

Gli arcoresi registrati al servizio hanno ricevuto una telefonata con la voce registrata del sindaco Maurizio Bono con gli aggiornamenti e l’invito a mantenere alta l’attenzione evitando comportamenti pericolosi.

Arcore segnala la chiusura al traffico di viale Brianza dalla mezzanotte alle 8 di martedì, di via Abate d’Adda dopo ‘incrocio di via Marche, via XXIV Maggio angolo Monte Cervino e via Molinetto; poi il divieto di utilizzare il parcheggio interrato di via Umberto I privilegiando piazza Pertini dove è prevista la sospensione temporanea del divieto di accesso e sosta.

Meteo, la Prefettura ai Comuni: gli avvisi di Monza

Monza ha inviato gli sms per avvisare della sospensione della Ztl dalle 21 e segnalare il link con gli aggiornamenti.

Meteo, la Prefettura ai Comuni: gli avvisi di Villasanta

A Villasanta uffici e polizia locale hanno avvisato le famiglie delle località a rischio – come zona San Giorgio e via Molino Sesto Giovine – disponendo in via precauzionale paratie e sacchi di sabbia alla scuola Villa, dotata di nuove pompe idrauliche dopo l’allagamento della scorsa settimana.

Cesano Maderno, che ha subito già danni nella giornata di lunedì, ha segnalato le criticità monitorate attraverso i canali del Comune.

Meteo, la Prefettura ai Comuni: l’invito ai cittadini a tenersi informati

“La Prefettura monitorerà la situazione attraverso la propria sala operativa cui partecipano le principali componenti di protezione civile – continua la nota – Si invita, pertanto, la popolazione a tenersi informata sulle condizioni meteo e sui rischi presenti sul proprio territorio adottando comportamenti di particolare cautela”.