Incendio in una ditta di trattamento rifiuti, vigili del fuoco al lavoro per oltre tre ore

Ampio spiegamento di vigili del fuoco lunedì pomeriggio 20 maggio, impegnati tra Giussano e Mariano per l’incendio in una ditta di trattamento rifiuti. L’allarme è scattato qualche minuto prima delle 19, annunciato da una colonna di fumo nero ben visibile. Un uomo di 47 anni è stato trasportato in codice verde, in condizioni non gravi, all’ospedale di Cantù per una lieve intossicazione.

Le fiamme hanno interessato un macchinario e poi si sono estese al materiale stoccato sotto il capannone. In posto quattro mezzi dei vigili del fuoco da Cantù, Lazzate e Seregno, la Croce rossa e i carabinieri di Cantù, polizia locale e protezione civile di Mariano Comense. Via la Valle chiusa al traffico durante le operazioni di spegnimento: i mezzi dal Comando di Monza e Brianza hanno concluso l’intervento intorno alle 22.