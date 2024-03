Elezioni Provincia MB: come ha vinto Luca Santambrogio, l’analisi del voto

Luca Santambrogio è stato confermato alla presidenza della Provincia di Monza e Brianza. Ecco come ha vinto, voto per voto.

Nel tardo pomeriggio di lunedì l’Ufficio elettorale ha terminato le verifiche seguite alle operazioni di scrutinio: Santambrogio, sindaco di Meda, ha vinto con 46.479 voti ponderati, pari al 50,19%. Lo sfidante Gianpiero Bocca, sindaco di Cesano Maderno e candidato del centrosinistra, ha raccolto 46.132 voti ponderati e 49,81% delle preferenze.

Elezioni Provincia MB: come ha vinto Luca Santambrogio, il numero dei voti

L’affluenza è stata del 92,43%, particolarmente alta, con un totale di 794 sindaci e consiglieri alle urne: 774 voti validi, 16 schede bianche e 4 nulle. Nel dettaglio sono stati 13 i voti espressi da elettori provenienti da Comuni fino a 3000 abitanti (325 voti ponderati); 84 da elettori di Comuni fino a 5000 abitanti (3159 voti ponderati); 210 da Comuni fino a 10.000 abitanti (14076 voti ponderati); 306 da Comuni fino a 30.000 abitanti (32292 voti ponderati); 148 da Comuni fino a 100.000 abitanti (27777 voti ponderati); 33 da Comuni fino a 250.000 abitanti (14982 voti ponderati).

Elezioni Provincia MB: gli eletti nel consiglio provinciale

È finito 9 a 7 per il centrodestra il conto dei consiglieri provinciali. I 16 consiglieri sono 9 per la lista n° 1 “Centrodestra per la Brianza”, con i rispettivi voti ponderati: Giuseppe Azzarello (7735); Claudio Rebosio (6097); Marina Romanò (5370); Massimiliano Lucio Longo (5008); Michele Santoro (4413); Francesco Cirillo (4054); Antonella Casati (4024); Alessandro Rossini (3922); Elisabetta Viganò (3362).

E 7 per la lista n° 2 “BrianzaReteComune”, con i rispettivi voti ponderati: Vincenzo Alessandro Di Paolo (5911); Alberto Rossi (5730); Paola Bernasconi (4715); Simone Sironi (4651); Francesco Facciuto (4632); Concettina Monguzzi (4416); Giorgio Garofalo (3948).

Il giuramento del Presidente della Provincia e l’insediamento dei nuovi Consiglieri Provinciali sono in programma nel prossimo Consiglio Provinciale.