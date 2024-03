Elezioni Provincia MB: Santambrogio confermato presidente

Luca Santambrogio confermato presidente della Provincia di Monza e Brianza. Il candidato del centrodestra ha vinto con il 50,19% dei voti ponderali di consiglieri e sindaci del territorio; percentuale finale di 49,81 per il candidato del centrosinistra Gianpiero Bocca.

Non ancora definitivo invece il conto dei consiglieri: anche qui si profila una vittoria del centrodestra con 9 rappresentanti a 7, più il voto del presidente.

Elezioni Provincia MB: i consiglieri (ufficiosi)

La Provincia MB ha votato domenica dalle 8 alle 20, lo spoglio di lunedì mattina non è stato rapido come immaginato: c’è stato anche un riconteggio in virtù di diverse schede bianche e perché lo scarto delle stesse schede tra vincitore e vinto si misura sulle dita di una mano.

In attesa dell’ufficializzazione, in ogni caso, il consiglio dovrebbe fare spazio per il centrodestra a Giuseppe Azzarello (il maggior numero di voti ponderali), Claudio Rebosio, Marina Romanò, Massimiliano Longo, Michele Santoro, Francesco Cirillo, Antonella Casati, Alessandro Rossini, Elisabetta Viganò; per il centrosinistra dovrebbero entrare (o rientrare) in via Grigna Vincenzo Di Paolo, Alberto Rossi, Paola Bernasconi, Simone Sironi, Francesco Facciuto, Concettina Monguzzi, Giorgio Garofalo.