Vedano, passaggio del testimone nella giunta Merlini: via Patrizia Lissoni, entra Ilaria Villa

Non c’è ancora l’annuncio ufficiale: ma è ormai certo che presto ci sarà un passaggio del testimone all’interno della giunta civica vicina al centrodestra guidata al sindaco di Vedano al Lambro, Marco Merlini. A causa di un nuovo importante incarico di lavoro, Patrizia Lissoni lascerà il suo incarico. Al suo posto, con le stesse deleghe, arriverà Ilaria Villa.

Vedano, passaggio del testimone nella giunta Merlini: “Giunta dal clima sereno dove si collabora”

Collaboratrice del vicepresidente del consiglio regionale Giacomo Basaglia Cosentino, in realtà Villa aveva già fatto parte della giunta Merlini dalla sua nascita, nell’ottobre 2021, al maggio 2023: poi era stata sostituita da Chiara Altieri. Ora, tornerà nella giunta vedanese che aveva visto nascere e con la quale aveva condiviso circa un anno e mezzo di lavoro.

«È un motivo di orgoglio per me – sono state le sue prime parole di commento – tornare a lavorare con la giunta del sindaco Merlini – È una giunta caratterizzata da un grande equilibrio, dove si lavora in un clima di grande collaborazione, con uno spirito civico nel rispetto delle proprie identità. Per quanto mi riguarda, rispetto il valore civico di questa amministrazione pur conservando la mia appartenenza civica vicina alla Lega».