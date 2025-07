Senago: fiori d’arancio per l’assessore Quattrociocchi, la politica nazionale per le nozze con Grazia Di Maggio

Nella giornata di sabato l’assessore a Sport, Bilancio e Patrimonio del Comune di Senago, Francesco Quattrociocchi ha detto sì all’onorevole Grazia Di Maggio di Fratelli d’Italia, la più giovane deputata della maggioranza che sostiene il Governo Meloni, una delle più giovani onorevoli di sempre. Nella incantevole cornice della Chiesa di San Francesco d’Assisi in Matera, a fare da testimoni alla coppia c’erano il presidente del Senato Ignazio La Russa e l‘europarlamentare FdI Paolo Inselvini che hanno aggiunto quel tocco istituzionale a una cerimonia partecipatissima, anche da Senago luogo dove Quattrociocchi svolge il suo ruolo di assessore e dove i due trascorrono gran parte del poco tempo libero dagli impegni politici.

Politica Senago matrimonio Quattrociocchi

La coppia è stata raggiunta dal sindaco Magda Beretta accompagnata dalla sua famiglia e dal consigliere Claudio Stella. Subito dopo la cerimonia, la coppia è già tornata al lavoro, l’onorevole Di Maggio a Roma mentre l’assessore Quattrociocchi rientrerà fra qualche giorno e sta lavorando a distanza, in vista del viaggio di nozze programmato per il mese di agosto, e che vedrà i due politici senaghesi d’adozione volare fino in Giappone per una vacanza da sogno. Quattrociocchi, 34 anni è nato a Frosinone e vive e lavora nel Nord Milano da anni.