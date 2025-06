Sagra di San Fermo ad Albiate, scende in campo la politica. Da una parte le minoranze consiliari che, senza voler strumentalizzare gli eventi, si dicono “dispiaciute e preoccupate per il futuro, dopo il cortocircuito tra l’amministrazione comunale e gli Amici di San Fermo”.

Sagra di San Fermo: Insieme per Albiare e Albiate al Centro disponibili a collaborare

“Auspichiamo che si possa trovare, quanto prima, un punto d’incontro che porti a ristabilire un clima sereno – dichiarano in un comunicato congiunto Insieme per Albiate e Albiate al Centro – non conosciamo le dinamiche, abbiamo sentito le versioni di alcuni degli attori in campo, oltre aver appreso le notizie dalla stampa locale. Per il bene di Albiate, della Sagra di San Fermo e di tutte le attività delle tante associazioni albiatesi speriamo in un approccio più disteso che possa favorire un dialogo più costruttivo, senza alimentare ulteriori tensioni”.

Le minoranze dicono di comprendere e condividere “il senso di frustrazione di chi per anni ha dedicato tempo, passione ed energie per la nostra Albiate” riferendosi agli Amici di San Fermo, ritenendo che “le tradizioni si rinnovano solo se restano nel cuore delle persone, e questo cuore è fatto di collaborazione, rispetto e, soprattutto, comunità”.

Le opposizioni si dichiarano disponibili a collaborare, sottolineando che “nessuno spazio può essere lasciato al rancore”.

Sagra di San Fermo: il Pd provinciale duro con Corbetta, l’invito a mangiare una salamella ad agosto

Il Pd provinciale parla invece di “vicenda davvero surreale in cui si assiste da parte della Lega ad un attacco alla prima sindaca donna di Albiate che ha assunto forme di accanimento fondate sulla menzogna”.

Una polemica, quella della sagra senza la salamella per gli over 65 ,che secondo Lorenzo Sala, segretario provinciale Pd, è “inutile, montata ad arte dal consigliere regionale Corbetta che, visti gli scarsi risultati in tema di sanità e trasporti che la Lega colleziona in Lombardia a svantaggio della nostra provincia, esaspera questioni locali affinché si eviti di parlare dei reali problemi quando si deve prenotare una visita medica o prendere un treno”.

“La Sagra di San Fermo ci sarà e l’amministrazione comunale sta lavorando con impegno a un programma che andrà ad arricchire una tradizione secolare. Il resto sono le solite noiose polemiche strumentali della destra” gli fa eco Vincenzo Di Paolo responsabile Enti Locali Pd Monza Brianza “il fatto che da settimane l’attenzione e la preoccupazione di alcuni politici di destra siano rivolte soltanto alle salamelle della Festa di Albiate è ridicolo e incredibile”.

Il Pd chiosa con un invito rivolto al consigliere Corbetta “a venire con noi ad agosto alla Sagra per mangiare insieme una salamella” esprimendo sostegno e ringraziamento alla sindaca Vanessa Gallo e all’amministrazione comunale di Albiate “per il lavoro che stanno portando avanti”.