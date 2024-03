Provincia di Monza e Brianza: l’affluenza al voto sfiora il 100%, via allo spoglio

Sfiora il 100% l’affluenza alle urne per l’elezione di presidente e consiglio della Provincia di Monza e Brianza: alle 20 di domenica 3 marzo, ora della chiusura del seggio, ha votato il 92,43% dei sindaci e dei consiglieri comunali del territorio.

Si tratta di 794 rappresentanti amministrativi su un totale di 859. In particolare hanno votato il 65% dai Comuni più piccoli (fino a 3mila abitanti, 13 su 20), l’82,35% dei Comuni in fascia arancione (fino a 5mila, 84 su 102 iscritti), il 90,9% in fascia grigia (210 su 231), il 94,73% di fascia rossa (fino a 30mila, 306 su 323), il 98,66% di fascia verde (fino a 100mila abitanti, cioè 148 su 150) e tutti i consiglieri comunali e il sindaco di Monza (fascia viola, fino a 250mila, 33 su 33 iscritti).

Nella mattina di lunedì 4 marzo lo spoglio per scoprire la composizione del consiglio provinciale e chi sarà il nuovo presidente tra Luca Santambrogio (centrodestra, sindaco di Meda) e Gianpiero Bocca (centrosinistra, sindaco di Cesano Maderno).