Varedo: Fabrizio Figini rinuncia alla carica di vicesindaco per la Regione. Ma resta assessore

Troppi impegni in Regione, Fabrizio Figini ha chiesto al sindaco di Varedo di poter rinunciare alla carica di vice, mantenendo tuttavia quella di assessore con delega alla Programmazione territoriale. Filippo Vergani ha immediatamente preso atto e nominato il nuovo vice, Matteo Figini, già assessore comunale ai Servizi al cittadino, relazioni pubbliche e affari interni. Nessuno scossone nella giunta di centrodestra, dunque. Piuttosto il sindaco ha assecondato una specifica richiesta venuta dallo stesso Figini, anche consigliere e capogruppo in Regione Lombardia.

Varedo: Fabrizio Figini rinuncia alla carica di vicesindaco per la Regione, «garanzia» per il ruolo d’assessore

«Le funzioni da me svolte in Regione – ha scritto Fabrizio Figini in una comunicazione protocollata ieri e indirizzata a Vergani – impongono un carico di impegni sempre più ragguardevole e d’altro canto il mandato elettorale di questa amministrazione entra, anche sotto il profilo cronologico, in una fase di fondamentale rilievo strategico”. Di qui a fronte di una “difficoltà oggettiva a continuare a fornire il mio apporto come fin qui garantito e nel primario interesse della amministrazione comunale” Figini ha chiesto al sindaco “di disporre un avvicendamento nella carica di vicesindaco da me ricoperta la quale richiede una disponibilità, in mancanza del sindaco, di 24 ore su 24 che i miei attuali incarichi in Regione potrebbero non consentirmi di garantire”.

Figini ha invece assicurato al primo cittadino “l’assoluta garanzia di poter continuare a svolgere al meglio” il ruolo di assessore. Preso atto della comunicazione, Filippo Vergani, ieri, 26 luglio, ha già provveduto a nominare come suo vice l’assessore ai Servizi al cittadino, relazioni pubbliche e affari interni Matteo Figin