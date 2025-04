Vannacci a Desio per sostenere la corsa di Andrea Villa alla poltrona di sindaco

E’ stato Roberto Vannacci il primo dei big giunti a Desio a sostenere la candidatura a sindaco di Andrea Villa (Lega, FdI, Forza Italia, Indipendenza). Accanto a loro, Alessandro Corbetta, capogruppo del Carroccio in Regione. Giovedì mattina un centinaio di desiani curiosi sono arrivati in piazza Conciliazione per ascoltarlo.Tra provocazioni e boutande, l’ufficiale dell’esercito più discusso in Italia ha”infiammato” la platea ribadendo con forza le sue posizioni su sicurezza, immigrazione e Unione Europea. «Che ci sia un collegamento tra immigrazione e delinquenza lo dicono i dati del Ministero dell’Interno: più del 35% dei reati in Italia è commesso da un 8% di stranieri – ha affermato tornando su uno dei suoi temi chiave – Ci sono delle ricette: blocchiamo l’immigrazione clandestina e rimandiamo a casa chi è arrivato illegalmente. E come definisce l’Unione Europea il generale? «Un dedalo di burocrazie, un centro di potere che va nella direzione sbagliata Il problema di adesso non sono i dazi di Trump. Ci troviamo in questa situazione di crisi per vent’anni di Europa socialdemocratica, schiava dell’ideologia».

Vannacci a Desio: critiche serrate a Unione europea e a immigrati

Vannacci ha voluto dire la sua anche sulla guerra tra Ucraina e Russia «usata come uno spauracchio per distrarre gli italiani dai veri problemi. A Desio non ho visto cosacchi abbeverare i cavalli alle fontane. Le uniche bande che ho visto sono le baby gang» A fargli eco, Andrea Villa: «Dal generale Vannacci abbiamo sentito parole di estremo buon senso. È proprio il buon senso ciò che caratterizza la nostra azione politica».

Vannacci a Desio: contestazioni da Desio bene comune: “Vannacci portatore d’odio”

Non poteva mancare la contestazione di Desio Bene Comune: «Le guerre, il genocidio in Palestina, la crisi climatica e la devastazione ambientale, l’odio razziale, la distruzione della sanità, della scuola, dello stato sociale, la militarizzazione delle vite e del linguaggio: Vannacci – attacca Mauro Confalonieri – è espressione di quella violenza patriarcale che ha nella politica istituzionale la sua perfetta e continua espressione».