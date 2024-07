Regione, quasi 3 milioni per Asst Brianza e un tavolo di lavoro sugli stili di vita: le azioni firmate Villa

L’alleanza tra quattro consigliere regionali, appartenenti ad altrettanti partiti, potrebbe portare al varo di nuove azioni con cui affrontare le tematiche relative a “obesità, diabete e stili di vita”. È questo il nome dell’intergruppo istituito al Pirellone dalla brianzola Alessia Villa di Fratelli d’Italia, dalla leghista Silvia Scurati, dalla democratica Carmela Rozza e da Claudia Carzeri di Forza Italia con l’obiettivo di promuovere soluzioni legislative sul fronte della diabetologia, dell’endocrinologia e della nutrizione: le proposte dovrebbero arrivare da un tavolo di lavoro aperto ai consiglieri regionali, alle autorità sanitarie, alle organizzazioni scientifiche e alle associazioni dei pazienti.

Regione, un tavolo di lavoro sugli stili di vita: l’alleanza tra Alessia Villa (Fdi) e tre consigliere di altri partiti

In Italia, ricordano le promotrici, circa 4 milioni di persone soffrono di diabete di tipo 2: in Lombardia sono poco più di 700 mila, di cui il 40% è obeso. I lombardi in sovrappeso sono 2,6 milioni e oltre il 25% dei bambini tra gli 8 e i 10 anni è sovrappeso o obeso.

«È necessario mettere in rete tutti gli stakeholder – afferma Alessia Villa – diabete, sovrappeso e obesità sono in crescita soprattutto tra i bambini: investire oggi in prevenzione, informazione e formazione significa garantire una popolazione più sana e una riduzione dei costi sanitari domani».

L’esponente di FdI saluta, intanto, con soddisfazione l’incremento di 2.600.000 euro dei fondi regionali destinati ai capitoli dei diritti sociali, delle politiche sociali e della famiglia ottenuto con un emendamento presentato dalla maggioranza alla manovra di assestamento del bilancio regionale approvato giovedì. La somma consentirà di aumentare il sostegno ai piccoli comuni che pagano le rette alle strutture educative che ospitano i minori allontanati dalle famiglie con provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

Regione, quasi 3 milioni per Asst Brianza: «Attenzione alle richieste di apparecchiature»

Alessia Villa è, inoltre, la prima firmataria di un ordine del giorno che punta a destinare all’Asst Brianza 2.918.300,00 euro per l’acquisto di apparecchiature di supporto alla diagnosi e alla cura, di attrezzature e di arredi sanitari.

«L’attenzione alle nostre comunità non deve mai venir meno e la Regione deve essere al fianco di tutti gli operatori sanitari che con passione si occupano della salute dei nostri cittadini – commenta – dall’Asst Brianza sono arrivate le richieste per ecografi/sonde, ecografiche wireless, colonna laparoscopica, videocolonscopi e videogastroscopi da installare nei presidi di Carate, Desio e Vimercate» indispensabili per potenziare il servizio ai cittadini.