Tutti contro il sindaco di Arcore per l’iniziativa per il 25 aprile, annunciata con una conferenza stampa, di sette murales nelle vie della città dedicate ai partigiani arcoresi. Dopo gli alleati, ha reagito anche il Partito democratico.

Arcore, sette murales per sette partigiani: anche il Pd contro il sindaco Bono

“Se la situazione in cui versa l’amministrazione della nostra città non fosse così disastrata ci sarebbe da ridere – si legge in una nota – In una delle sue abituali sparate il nostro sindaco ipotizza la realizzazione di murales nelle sette vie di Arcore dedicate ai partigiani arcoresi. Ci verrebbe da dire che non commentiamo il nulla, visto che come è evidente non ci sarà alcun murales, né per questo 25 aprile né per il prossimo”.

Arcore Francesco Caglio giovane

Arcore, sette murales per sette partigiani: “L’ennesima iniziativa individuale sbugiardata dopo due minuti”

E poi: “Va però evidenziato il punto politico, con l’ennesima iniziativa individuale del sindaco sbugiardata dopo due minuti da tutti e tre i partiti della sua maggioranza. Per quanto ancora può proseguire una situazione di questo tipo, con una città immobile e preda del velleitarismo di questa giunta? La memoria dei nostri partigiani non merita di essere tirata in mezzo in beghe politiche di piccolo cabotaggio. I murales, con un progetto reale e fattibile, li realizzerà un domani un’amministrazione più seria”.

Arcore, sette murales per sette partigiani: “Allora non vada come ospite d’onore ai convegni di Lealtà e Azione”

Con un post scriptum: “Se vuole sbandierare convinzioni antifasciste, consiglieremmo al sindaco per il futuro di non andare come ospite d’onore ai convegni di Lealtà e Azione”.