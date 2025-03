Terremoto ad Arcore. Sui murales per il 25 aprile (https://www.ilcittadinomb.it/news/cronaca/arcore-sette-murales-per-sette-partigiani-liniziativa-del-compagno-bono/), la maggioranza dipinge il sindaco. Una pioggia di comunicati per cancellare le dichiarazioni del primo cittadino Maurizio Bono sulla sua intenzione di realizzare sette murales dedicati ad altrettanti partigiani. Mentre il sindaco è sotto l’ombrellone la sua maggioranza va in fibrillazione e si attacca alla tastiera. Sulla carta nulla da dire nel merito. Ma tanto sul metodo. Così Lega, Forza Italia è Fratelli d’Italia hanno deciso di esternare il loro disagio.

Murales: il parere della Lega

«Apprendiamo con amarezza -ha scritto in un comunicato la Lega arcorese– che la decisione di realizzare sette murales in onore dei caduti arcoresi per il 25 aprile, come pubblicato da “il Cittadino” in edicola oggi, sia stata presa senza un vero confronto con la maggioranza. Un’iniziativa che avrebbe potuto essere un’occasione di partecipazione e condivisione, come è corretto che sia, si è trasformata in una scelta unilaterale, che lascia perplessi e delusi quanti avrebbero voluto contribuire con idee, riflessioni e sensibilità diverse. La memoria storica appartiene a tutti, e proprio per questo dovrebbe essere celebrata con un coinvolgimento ampio e rispettoso di tutte le voci. Sia chiaro, non contestiamo l’intento di onorare chi ha dato la vita per la libertà, ma riteniamo che un tema così profondo meritasse un percorso più trasparente e inclusivo, capace di rispecchiare il sentire della maggioranza e non solo le scelte di pochi o unilaterali. Ci rammarichiamo per questa mancanza di dialogo, auspichiamo che in futuro iniziative di tale portata, ma anche la quotidianità, vengano affrontate con maggiore apertura e spirito di condivisione».

Murales: il parere di Forza Italia

«Forza Italia Arcore -è scritto in un secondo comunicato, di matrice forzista– prende atto dell’annuncio del sindaco riguardo alla realizzazione di sette murales commemorativi dei partigiani arcoresi, destinati a decorare le sette vie intitolate ai nostri partigiani. Pur riconoscendo pienamente l’importanza del ricordo e del rispetto della nostra storia, riteniamo che un’iniziativa di questo tipo debba essere condivisa e discussa con tutta la maggioranza e la giunta comunale. Ad oggi, non sono stati affrontati i dettagli relativi ai costi né alle modalità operative dell’iniziativa, circostanza che non consente una valutazione adeguata delle implicazioni amministrative e politiche. Desideriamo ricordare che il nostro gruppo consiliare è stato da sempre in prima linea nelle iniziative legate alla Giornata della Memoria e alla Giornata del Ricordo, contribuendo attivamente nel rispetto delle nostre convinzioni e dei valori che riteniamo imprescindibili». Ma c’è di più: «Inoltre, ci preme sottolineare che il nostro assessore, che ricopre anche il ruolo di assessore al Bilancio, non è stato coinvolto nella definizione di questo progetto. Un’iniziativa di tale importanza dovrebbe essere pianificata e condivisa con tutti i membri dell’amministrazione, per garantire una corretta attuazione e una sostenibilità nel tempo. I consiglieri di Forza Italia Arcore, pur rispettando il valore simbolico di questa iniziativa, ritengono che qualsiasi progetto di rilevanza debba essere gestito in maniera trasparente e condivisa, per assicurare che porti i migliori risultati per la nostra comunità, nel pieno rispetto dei processi decisionali democratici. Restiamo disponibili per un confronto sereno e costruttivo, pronto a proseguire insieme sui tanti progetti che ci vedono coinvolti e che mirano ad arricchire e unire la nostra cittadinanza».

Murales: il parere di Fratelli d’Italia

Anche Fratelli d’Italia Arcore ha preso posizione: «In merito all’articolo pubblicato oggi sulla realizzazione del murale dedicato ai sette partigiani arcoresi, Fratelli d’Italia Arcore intende chiarire la propria posizione e ribadire alcuni principi fondamentali riguardanti il metodo decisionale all’interno dell’amministrazione comunale. Pur riconoscendo l’importanza della memoria storica e il valore del tributo ai partigiani che hanno combattuto per la libertà, Fratelli d’Italia non ha partecipato alla decisione relativa alla realizzazione del murale. Riteniamo infatti che su un tema di tale rilevanza sarebbe stato opportuno un coinvolgimento più ampio di tutte le forze politiche cittadine, così da garantire una condivisione trasversale delle scelte legate alla memoria collettiva». Il comunicato guarda quindi al futuro: «Fratelli d’Italia conferma il proprio impegno all’interno della maggioranza amministrativa e il pieno sostegno al governo della città. Tuttavia, ribadiamo la necessità che le iniziative promosse dall’amministrazione comunale siano oggetto di un confronto preventivo con tutte le forze politiche presenti in Consiglio comunale. Il nostro obiettivo non è creare divisioni, ma favorire una gestione più inclusiva, dove ogni sensibilità sia tenuta in considerazione per il bene della comunità. Chiediamo quindi al sindaco di promuovere un metodo di lavoro basato sul confronto e sulla condivisione delle scelte, affinché le iniziative pubbliche siano frutto di un percorso partecipato e rappresentativo dell’intero consiglio comunale. Solo attraverso un dialogo costante possiamo costruire un’amministrazione capace di unire e non di dividere. Fratelli d’Italia Arcore continuerà a lavorare con spirito costruttivo per il bene della città e dei cittadini, con l’auspicio che le future iniziative siano occasione di aggregazione e non di contrapposizione. La nostra priorità resta una gestione amministrativa attenta, condivisa e realmente rappresentativa della volontà di tutti gli arcoresi».

Murales: il comunicato congiunto del centrodestra

Nella serata di sabato 29 marzo, le tre forze del centrodestra hanno infine diffuso un comunicato congiunto: «Le forze di maggioranza del comune di Arcore, onde evitare inutili e sterili polemiche da parte delle forze di opposizione, desiderano esprimere una posizione ufficiale riguardo alla recente decisione del sindaco di realizzare sette murales in memoria dei partigiani arcoresi. Sebbene siamo profondamente rispettosi della volontà di onorare la memoria dei nostri concittadini che hanno lottato per la libertà durante la Resistenza, desideriamo chiarire che non eravamo a conoscenza di questa iniziativa prima della sua comunicazione pubblica. Riteniamo fondamentale che ogni decisione che impatti la nostra comunità debba essere condivisa e discussa apertamente con tutti i membri della maggioranza. La partecipazione e il confronto sono elementi essenziali in un governo efficace e coeso». Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia hanno quindi proseguito: «Il sostegno al sindaco è indiscusso, ma i prossimi mesi richiedono un impegno maggiore per completare tutti i progetti che abbiamo avviato e portato avanti con determinazione, nonostante le difficoltà incontrate. A proposito di “Amministrazioni serie” (cit.), abbiamo speso tempo forze ed energia perché alcuni progetti che erano stati dichiarati conclusi dalla precedente amministrazione presentavano gravi difetti procedurali con rischio di potenziali contenziosi, che avrebbero avuto ripercussioni non indifferenti (pronti a farne l’elenco). Sul tema specifico, non intendiamo accogliere lezioni di politica da chi, nelle passate legislature, non ha mai proposto alcuna iniziativa degna di nota per i caduti di tutte le guerre, senza dimenticarne nessuna! Ribadiamo il nostro impegno a collaborare per garantire che tutti i nostri progetti attuali e futuri in discussione sui tavoli di lavoro della maggioranza, possano essere gestiti in un clima di trasparenza e collaborazione, affinché ogni voce possa essere ascoltata e ciascuna idea possa contribuire al bene comune».