Ha lasciato la Lega attratto dal carisma di Giorgia Meloni: Salvo Russo, ex consigliere comunale del Carroccio a Monza, ha ufficializzato il suo passaggio a Fratelli d’Italia sabato 29. «Non rinnego nulla degli anni passati, ma si cresce politicamente -ha affermato-. Ringrazio chi mi accoglie: continuerò a occuparmi dei problemi della città e, in particolare, dei trasporti pubblici, dei bisogni dei passeggeri e di quelli dei conducenti degli autobus».

Politica: la felicità in ottica 2027 di Alessia Villa



Il suo ingresso in FdI è stato salutato dai vertici brianzoli della formazione: «L’arrivo di Russo dimostra l’apertura del nostro partito a chi condivide le nostre idee e intende contribuire alla nostra progettualità nell’esclusivo interesse del territorio -ha dichiarato la consigliera regionale Alessia Villa-: potrà collaborare con il nostro dipartimento che si occupa di trasporti e portare un valore aggiunto anche in vista della sfida stimolante del 2027, quando il centrodestra cercherà di tornare al governo di Monza».

Politica: Fdi vuole rafforzarsi sul territorio



La scelta dell’ex leghista sarebbe, secondo il presidente provinciale Roberto Ceppi e quello cittadino Andrea Mangano, il segnale della crescita e del radicamento del partito sul territorio. «Non stiamo facendo nessuna campagna acquisti –ha precisato il capogruppo Andrea Arbizzoni-. Spero che il rafforzamento delle nostre posizioni possa continuare senza, però, che si perdano i nostri valori. Conosco Russo: abbiamo collaborato all’epoca dell’amministrazione Allevi e mi auguro che possa proseguire il suo percorso con la stessa passione e la stessa attenzione per le problematiche della città».