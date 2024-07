Regione Lombardia approva l’assestamento di bilancio “senza nuove tasse”

Approvato a maggioranza dal Consiglio regionale (con 47 voti a favore e 28 contrari) l’assestamento di bilancio che destina più risorse alla sanità e prevede un accordo bi-partisan su Aler e disabilità. Questi due ordini del giorno sono stati sottoscritti da tutti i capigruppo, sia di maggioranza che di minoranza, e sono stati approvati all’unanimità.

Regione Lombardia approva l’assestamento di bilancio: 500 milioni di euro al fondo sanitario e 150 milioni per nuovi investimenti

L’assestamento prevede 500 milioni di euro in più al Fondo sanitario spesa corrente e 150 milioni per nuovi investimenti in sanità, oltre all’impegno per nuove risorse da destinare nell’ambito del prossimo bilancio di previsione a interventi per le case Aler e all’incremento delle risorse per la disabilità con 8,5 milioni stanziati nell’anno corrente,

Con il primo la Giunta regionale è impegnata a stanziare nel prossimo bilancio di previsione 5 milioni sull’annualità 2025 e 5 milioni sull’annualità 2026 per interventi di manutenzione programmata sugli alloggi Aler di Milano.

Nel secondo ordine del giorno si impegna la Giunta a “dare priorità”, nel bilancio di previsione, al “sostegno delle misure in favore delle persone con disabilità grave e gravissima e ad attuare una programmazione relativa al 2025 in grado di garantire la continuità assistenziale tramite una stabile e coerente erogazione di contributi monetari e di servizi”. Lo stesso ordine del giorno chiede un incremento del Fondo nazionale per la Non Autosufficienza e di proseguire il confronto con le associazioni per una programmazione condivisa.

Un terzo ordine del giorno sottoscritto da tutti i capigruppo e approvato all’unanimità riguarda la richiesta al Governo di garantire la spesa corrente degli enti locali “per rendere efficaci gli investimenti in opere pubbliche realizzate con fondi Pnrr”.

Regione Lombardia approva l’assestamento di bilancio: la messa in sicurezza delle strade provinciali

Tra gli emendamenti approvati è stata incrementata di 3 milioni di euro, per gli anni 2024 e 2025, la disponibilità per la messa in sicurezza delle strade di competenza delle dodici province lombarde (Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza Brianza, Pavia, Sondrio e Varese): 250 mila euro per ciascuna provincia.

Regione Lombardia approva l’assestamento di bilancio: il commento del presidente Fontana

«Anche quest’anno – sottolinea il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel ringraziare insieme al vicepresidente e assessore al Bilancio e Finanze, Marco Alparone, l’intera Aula per il contributo garantito ai lavori – il provvedimento è innanzitutto caratterizzato dal fatto che non aumenta la pressione fiscale su cittadini e imprese, destinando rilevanti risorse a settori strategici come la sanità, le infrastrutture per la mobilità, l’ambiente e la famiglia. Siamo riusciti a realizzare questo importante risultato nonostante le criticità legate all’attuale scenario economico-finanziario nazionale e internazionale, generando ricadute positive sul territorio. L’approvazione dell’assestamento di bilancio permetterà inoltre di continuare a portare avanti con successo il programma di governo regionale, così come ci è stato chiesto dai cittadini lombardi»

Regione Lombardia approva l’assestamento di bilancio: la soddisfazione di Corbetta

Soddisfatto il commento del capogruppo leghista, il brianzoli Alessandro Corbetta: «35 milioni per la difesa del suolo e per i danni causati dalle calamità naturali, 16 milioni per Ferrovie Nord, 8,5 milioni necessari al sostegno della disabilità grave e caregiver e altri 8,5 milioni per il trasporto scolastico per i ragazzi con disabilità – sottolinea il consigliere a porposito degli interventi più significativi – 2,6 milioni per aiutare i piccoli comuni rispetto al tema dei minori allontanati dal nucleo familiare e ospitati in strutture educative residenziali, e ciò pur non essendo di competenza regionale ma statale. 2 milioni di euro per le borse di studio universitarie e 4 milioni per finanziare il bando a sostegno delle attività storiche della Lombardia. Con nostri emendamenti sono state stanziate nuove risorse per queste e tante altre misure a sostegno dei lombardi, delle imprese e delle fasce più deboli senza, voglio ricordarlo ancora, aumentare nessuna tassa».