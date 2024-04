Vimercatese: oltre un centinaio a passeggio nel verde contro Pedemontana

Ancora una camminata nel verde per dire no al completamento della Pedemontana. Questa volta sabato 20 aprile a Cascina Rossino di Ornago un centinaio di persone hanno passeggiato lungo i prati che dovranno essere espropriati per realizzare la Tratta D Breve.

Oltre un centinaio e la raccolta firme

Tra gli organizzatori era presente il comitato Ferma Ecomostro Tratta D Breve che ha colto l’occasione per informare i partecipanti sulla questione dell’autostrada e ha proseguito la raccolta firme contro l’infrastruttura che ha superato le 6000 adesioni oltre a esporre in mostra le foto delle aree verdi che verranno sacrificate con la costruzione della strada. L’evento si intitolava “Generazioni senza suolo.Dialogo tra campagne espropriate” dopo che negli ultimi mesi sono stati proposti anche diversi incontri di approfondimento sul tema in diversi paesi della Brianza interessati dal passaggio di Pedemontana.