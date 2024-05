Monza, l’associazione Medea Odv premia Barbara Russo: impegno per la legalità e pari opportunità

Una menzione speciale dal direttivo dell’associazione Medea Odv per l’impegno professionale e per la legalità, la diffusione della cultura e della solidarietà, l’impegno per le donne e per le pari opportunità. Una giornata speciale per Barbara Russo, commercialista monzese e assessore a Lentate sul Seveso, già presidente del comitato pari opportunità dell’Ordine dei commercialisti, socia fondatrice e presidente della FIDAPA BPW Italy – Sezione Monza e Brianza e membro del Rotary: è stata premiata a Roma, nella Sala della Regina della Camera dei Deputati, durante il congresso accademico “I diirtti umaniIdel futuro e le professioni di frontiera sul domani”.

Monza, l’associazione Medea Odv premia Barbara Russo: «Il messaggio della cultura del rispetto deve essere trasversale»

«È stato un onore oggi ricevere questo prestigioso riconoscimento presso la Camera dei Deputati – ha commentato Russo – Come donne delle istituzioni abbiamo un compito: saper essere la forza di un Paese che ha forza, e saper fare la differenza, in special modo nell’ambito delle Pari Opportunità, della Legalità e della salvaguardia dei diritti umani, per cui il mio impegno sociale è forte in ogni ambito della mia vita personale, professionale, come già presidente del CPO dell’Odcec MB e ora consigliera dell’Ordine ed anche istituzionale come assessore alle Pari Opportunità».

E poi : «Sono sempre più convinta che perché il messaggio della cultura del rispetto vinca su ogni forma di violenza, lo stesso deve essere un messaggio “trasversale” rivolto a tutti: adulti, genitori, uomini, donne, e ai giovani,affinché diventino uomini giusti e rispettosi di domani ed alle giovani affinché diventino donne che rispettino sé stesse e abbiano la giusta dignità. Ed è fondamentale la collaborazione con uomini e donne delle Istituzioni, di ogni ordine e grado, per essere vicini e dare Voce a tutti coloro che ancora oggi non hanno voce».