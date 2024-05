Torna “Monza in fiore”: più grande, in piazza Trento e Trieste, e in due giornate

Colori, profumi e soprattutto fiori. Sabato 18 e domenica 19 maggio torna per la terza volta “Monza in Fiore”, la manifestazione organizzata da Monza Reale e Marta Ferrari Event Strategist con il patrocinio di Confcommercio. Quest’anno l’evento potrà disporre di un’area più grande-piazza Trento e Trieste-per l’esposizione di piante e fiori e si sdoppierà: due giornate consecutive per potere essere un contenitore più ricco di iniziative.

Torna “Monza in fiore”, sarà in piazza Trento e Trieste: inaugurazione sabato 18 maggio

“Coinvolgeremo moltissime realtà del territorio-sottolinea Raffaella Martinetti, creatrice del blog Monza Reale-fioristi, vivaisti, artigiani selezionati, artisti, associazioni benefiche e studenti”. A inaugurare la manifestazione sabato mattina alle 10 saranno gli studenti dell’Istituto comprensivo Preziosissimo Cuore di Monza con un concerto. I ragazzi del liceo Artistico Preziosissimo Sangue eseguiranno una performance di pittura en plein air mentre gli studenti della Scuola Paolo Borsa abbelliranno le vespe del Vespa Club di Monza e creeranno dei photo booth dove i visitatori potranno scattare delle foto.

Ricco il calendario delle manifestazioni con workshop floreali, laboratori creativi per bambini, esibizioni dal vivo con artisti di strada, la sfilata di alcuni figuranti che prenderanno parte al Corteo Storico, che per l’occasione porteranno dei mazzi di fiori, l’esposizione di auto d’epoca de Le Auto di Magnolia e altro ancora. La manifestazione ha preso forma nel pieno della pandemia.

Torna “Monza in fiore”, la prima edizione nel 2021

“Mentre eravamo chiusi in casa-ricorda Martinetti-ho pensato a qualcosa che potesse esprimere la rinascita e che fosse un segno di ripresa all’insegna della bellezza”. La prima edizione di “Monza in Fiore” si è tenuta nel 2021 e poi è stata riproposta lo scorso anno. “Nel 2023-prosegue Martinetti-il tempo non ci ha assistito, ma i colori dei fiori hanno reso ugualmente bella la nostra città”.

Confcommercio Monza inviterà i negozianti ad allestire vetrine a tema per fare fiorire ulteriormente le strade monzesi. “Sarebbe bello che anche i cittadini esponessero fiori colorati sui balconi e che nei negozi si creassero iniziative a tema floreale, degli eventi nell’evento” rimarca Martinetti.

In concomitanza con “Monza in Fiore” Confcommercio patrocinerà anche lo street food ai Boschetti Reali. “Crediamo che la presenza di più manifestazioni renda la nostra città più attrattiva e più turistica- evidenzia il segretario Confcommercio Alessandro Fede Pellone-e per questo ci auguriamo che monzesi e visitatori possano immergersi nella bellezza dei fiori e gustare del buon cibo”.