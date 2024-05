Vimercate, l’asta per l’ex ospedale va deserta

Nulla di fatto per la vendita dell’ex ospedale di Vimercate. L’asta per la vendita scaduta lunedì 13 maggio è andata deserta, nessun operatore ha avanzato una proposta d’acquisto di almeno 11 milioni di euro. Ora cosa succede? Nei prossimi giorni la direzione strategica si riunirà per capire cosa fare per alienare il comparto in centro città, magari con una nuova asta a prezzo ribassato o ricontattando Regione Lombardia.

Vimercate, l’asta per l’ex ospedale e ora cosa succede?

Le opzioni in campo possono essere diverse e solo nel giro di qualche settimana si potrà capire quale sarà la decisione da via Santi Cosma e Damiano, che aveva già prorogato i termini del bando sperando che gli interessamenti dei privati si concretizzassero in un’offerta vera e propria. Nulla di tutto ciò si è verificato e la situazione rimane bloccata ancora una volta dopo 14 anni. Solo mercoledì scorso 8 maggio durante la commissione urbanistica in Comune l’argomento era stato affrontato. A specifica domanda del consigliere di Fratelli d’Italia Massimiliano Pispisa “cosa potrebbe accadere se il bando di Asst dovesse andare deserto? Anche perché sentendo diversi imprenditori parlano di una cifra importante da pagare per acquisire l’area ”. L’assessore alla partita Mariasole Mascia aveva risposto di “sperare che qualcuno si faccia avanti. Se così non fosse le possibilità sono due per l’Asst: rifare il bando oppure rimettere tutte nelle mani di Regione Lombardia, che potrebbe affidare il comparto a qualche sua azienda partecipata”. Ora però la palla passa al direttore generale Carlo Tersalvi e alla sua equipe che dovranno definire le prossime mosse.