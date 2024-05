Seregno, addio a Mimì Gallo: era l’anima del gemellaggio con Sant’Agata d’Esaro

«Addio professor Mimì, ci mancherai. Il sindaco e l’intero consiglio comunale si stringono al dolore dei suoi cari». È la conclusione, carica di emozione, del messaggio con cui, sulla pagina istituzionale di Facebook del Comune di Sant’Agata d’Esaro, è stato comunicato il decesso di Domenico Gallo, per tutti Mimì, 91 anni festeggiati alla fine di marzo, anima del gemellaggio tra la piccola località del cosentino e Seregno, che nel tempo ha accolto parecchi santagatesi, saliti al nord alla ricerca di un posto di lavoro stabile. «Personalità di altissima levatura -prosegue il messaggio-, memoria storica della nostra comunità, il suo lavoro costante per la crescita del territorio è sempre stato accompagnato ad una visione lungimirante, tesa a proteggere e divulgare la ricchezza del nostro patrimonio storico e delle tradizioni in cui riconosciamo un’identità collettiva. La nostra comunità gli sarà sempre grata, per le iniziative culturali e di promozione sociale per le quali si è speso con sensibilità, competenza e consapevolezza». Mimì Gallo dal 2009 era cittadino onorario di Seregno: il riconoscimento gli fu attribuito durante l’esperienza come sindaco di Giacinto Mariani.

Lutto: il saluto del sindaco Alberto Rossi

A fare eco alla comunicazione, sempre tramite Facebook, è stato il sindaco di Seregno Alberto Rossi: «Mi dispiace davvero tanto per la sua scomparsa. Ho avuto l’onore ed il piacere di incontrare Mimì Gallo nelle varie occasioni in cui sono stato a Sant’Agata: ne conserverò il ricordo di una persona appassionata della propria terra, ma soprattutto vicina alla storia quotidiana della gente. E Mimì rappresentava un vero e proprio pezzo di storia della sua comunità. Era impossibile non affezionarsi e non voler bene a Mimì, e così è stato anche per me in questi anni. Di Mimì Gallo conserviamo il ricordo di chi ha saputo costruire ponti e legami, oltre le distanze ed oltre le differenze. Ora riposa in pace. Da qui, mando un grande abbraccio a tutta la nostra comunità gemellata di Sant’Agata d’Esaro, che perde un vero e proprio riferimento, culturale ed affettivo». Al cordoglio per il decesso, con un post, si è unito anche il comitato seregnese per il gemellaggio con Sant’Agata d’Esaro, presieduto da Giovanna Rumbolo.