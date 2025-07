Desio, roulotte e baracche in fiamme: 4 ore di intervento dei vigili del fuoco, morti alcuni cani

Delle roulotte sono rimaste solo le carcasse fumanti. Sono state avvolte dalle fiamme, a Desio, in un appezzamento di terreno di via dei Boschi. Per fare fronte al rogo, che nel pomeriggio di giovedì 3 luglio ha coinvolto anche alcune baracche, sono dovuti intervenire, per oltre 4 ore, i vigili del fuoco.

Desio, incendio in via dei Boschi: le cause in fase di accertamento

Scattato l’allarme sul luogo dell’incendio di sono portate squadre del Comando provinciale con un’autopompa serbatoio e due autobotti. Durante le operazioni di spegnimento, dicono dal Comando: “è stata accertata la presenza di cani all’interno delle strutture coinvolte” alcuni dei quali sono stati tratti in salvo, “mentre per altri non è stato possibile evitare il decesso a causa dell’intensità delle fiamme”. Le cause del rogo, fanno sapere ancora i vigili del fuoco, sono in fase di accertamento.