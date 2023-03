Incidente a Biassono, è morto il sedicenne investito in moto

Era stato ricoverato in gravissime condizioni, non ce l’ha fatta il ragazzo di 16 anni di Monza coinvolto in un incidente stradale nel pomeriggio di domenica 12 marzo a Biassono: Christian Donzello è morto nella giornata di lunedì all’ospedale Niguarda di Milano dove era stato trasportato in codice rosso, sottoposto a intervento chirurgico e ricoverato in terapia intensiva.

Incidente a Biassono: è successo domenica pomeriggio in via Friuli

Viaggiava in moto, con lui su un altro mezzo un amico di 18 anni di Carate Brianza. Intorno alle 16.30 entrambi in via Friuli si sono scontrati quasi frontalmente con un’auto, condotta da un ventiduenne di Seregno, che stava svoltando a sinistra.

Sul posto i carabinieri di Monza, le indagini sono in corso per ricostruire le circostanze e fare chiarezza sulla effettiva velocità dei veicoli coinvolti.

Incidente a Biassono: sabato pomeriggio un controllo della polizia locale

Allo studio anche numerosi video condivisi sui social da altri ragazzi presenti: si vedono diversi motociclisti, e gli amici intorno, nel parcheggio dell’area industriale dove il sabato pomeriggio era passata la polizia locale per un controllo (e da dove in passato erano giunte segnalazioni di corse con auto truccate). Poi lo schianto contro il cofano dell’auto.

Incidente a Biassono: gli altri coinvolti

Le condizioni del sedicenne erano apparse subito particolarmente gravi, meno preoccupante invece l’amico portato in codice verde all’ospedale di Desio. Illeso il conducente dell’auto.