Tre incidenti in poche ore a Biassono, grave un sedicenne in motorino

Tre incidenti sulle strade di Biassono nel giro di poche ore: tra sabato 11 marzo e il tardo pomeriggio di domenica 12 marzo. Il più grave è quello capitato domenica 12 marzo, intorno alle 16.30, che ha coinvolto due giovanissimi di 16 e 18 anni, a bordo di due motorini. I ragazzi, il più piccolo originario di Monza e l’amico diciottenne di Carate Brianza percorrevano via Friuli, nella zona industriale del paese, quando sono stati investiti quasi frontalmente da un’auto, una Volkswagen Polo guidata da un ragazzo di 22 anni, residente a Seregno.

Tre incidenti in poche ore a Biassono: domenica in via Friuli

L’automobilista ha svoltato a sinistra quando si è trovato davanti i due motorini. Probabilmente l’elevata velocità di tutti i mezzi coinvolti non ha consentito all’auto di sterzare in tempo per evitare l’impatto.

Sul posto sono intervenuti un’auto medica e la Croce Verde di Lissone che ha trasportato il sedicenne in codice rosso all’ospedale milanese di Niguarda. Il diciottenne è stato invece soccorso dalla Croce Rossa di Villasanta e trasportato in codice giallo all’ospedale di Desio.

Da subito sono parse particolarmente gravi le condizioni del ragazzo di sedici anni, che è stato operato e al momento si trova ancora ricoverato nel reparto di terapia intensiva in gravi condizioni. Illeso invece l’automobilista di 22 anni.

A condurre i rilievi sono stati i Carabinieri di Monza intervenuti poco dopo lo schianto. Sul posto però era presente anche il comandante della Polizia locale di Biassono, Francesco Farina, allertato dal sindaco Luciano Casiraghi, anche lui accorso sul posto.

Tre incidenti in poche ore a Biassono: la polizia locale e il controllo sulla zona industriale

«In via Friuli non sono mai stati rilevati altri incidenti – precisa il comandante Farina – Nella stessa strada eravamo intervenuti io e il sindaco anche sabato 11 marzo, nel pomeriggio, in seguito a una segnalazione. Qui abbiamo trovato una cinquantina di giovani con i motorini. Non possiamo sanzionare o mandare via nessuno, a meno che non ci sia la violazione del codice stradale. E infatti abbiamo elevato una multa a due di loro perché viaggiavano in due sul motorino. Quando possiamo passiamo dalla zona industriale perché sappiamo che qui spesso si radunano i ragazzi per fare bravate e impennate in sella ai motorini. Purtroppo l’incidente in cui è rimasto gravemente ferito il giovane di Monza è capitato di domenica pomeriggio, quando gli agenti della Polizia locale non sono in servizio».

Al momento sono ancora in corso le indagini da parte dei Carabinieri di Monza, per capire la dinamica dell’incidente e identificare le responsabilità.

Tre incidenti in poche ore a Biassono: domenica nel tardo pomeriggio

Un altro incidente è successo sempre domenica 12 marzo, alle 19.30, e ha coinvolto un’auto e una moto in via della Misericordia. Qui i volontari della Croce Bianca di Biassono hanno soccorso il motocilista, un ragazzo di trent’anni, trasportato in codice giallo all’ospedale San Carlo di Milano. Anche in questo caso i rilievi sono stati fatti dai Carabinieri di Monza.

Tre incidenti in poche ore a Biassono: sabato in via dei Gelsi

Sabato 11 marzo, in via dei Gelsi, un altro incidente stradale. In questo caso si tratta di due auto coinvolte. Pare che una delle due macchine uscendo da uno stop sia andata a sbattere contro un altro mezzo che arrivava lungo via della Misericordia, la strada provinciale che collega Vedano a Biassono, in direzione Lissone.