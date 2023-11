Monza: chef Alessandro Borghese in centro, 4 Ristoranti in città

Non è passata inosservata la presenza di Alessandro Borghese per le vie del centro storico di Monza. Il celebre chef, insieme allo staff della trasmissione 4 Ristoranti, ha passeggiato per le strade del centro nella tarda mattinata di martedì 28 novembre.

Monza: chef Alessandro Borghese in centro, sopralluoghi per le riprese in esterna

Da piazza Roma ai portici dell’arengario e poi lungo via Vittorio Emanuele fino alla Passeggiata mercati lungo le sponde del Lambro. Un percorso a piedi per verificare, scegliere e controllare le possibili location per le riprese esterne di una delle prossime puntate della gara tra ristoratori.

Monza chef Alessandro Borghese e il van di 4 ristoranti in centro

Anche nei giorni scorsi, infatti, il van della trasmissione tv era stato già avvistato al Ponte dei leoni. I collaboratori di Borghese non commentano né confermano nulla. Probabilmente si sapranno nei prossimi giorni i nominativi dei quattro ristoranti della città che si sfideranno. Impossibile per ora sapere ufficialmente qualcosa di più.

Monza: chef Alessandro Borghese in centro, l’ipotesi Villa reale per il confronto tra ristoratori

Tra le indiscrezioni che hanno accompagnato l’arrivo di Alessandro Borghese in città c’è anche l’ipotesi che la parte finale della puntata, durante la quale i quattro ristoratori in gara si siedono al tavolo per confrontare i giudizi dati agli altri ristoranti, possa svolgersi nelle sale della Villa reale. Pare infatti che la produzione abbia contattato la reggia per sondare eventuali disponibilità da parte del Consorzio Villa reale parco di Monza, per una location tanto prestigiosa.

E tra una ripresa e un’altra, in attesa di conoscere i nominativi dei ristoratori in gara, Borghese non ha declinato saluti e selfie (tanti) ai molti curiosi che si sono avvicinati per chiedere una foto ricordo o semplicemente per stringergli la mano. A tutti lo chef ha concesso un sorriso smagliante e la stessa simpatia che lo contraddistingue anche sullo schermo.

Monza: chef Alessandro Borghese in centro, le stampelle e l’infortunio sul campo di calcetto

Il tutto nonostante le stampelle utilizzate per rimediare a un infortunio sul campo di calcetto, come ha raccontato il diretto interessato.

Monza: chef Alessandro Borghese in centro, l’altra volta in città

Non è la prima volta che Alessandro Borghese arriva a Monza. A febbraio 2013 era stato ospite del ristorante Panino giusto di via Passerini, protagonista di uno showcooking molto speciale. In quell’occasione, davanti al pubblico che si era accalcato dentro e fuori il locale proprio all’ora dell’aperitivo sfidando il freddo, aveva presentato il “Borghese di pollo”, un panino gourmet pensato appositamente per il locale e realizzato in diretta dietro il bancone del locale per i tanti ospiti dell’evento. Quasi uno spettacolo dove Borghese aveva mostrato doti non solo culinarie, ma anche di intrattenitore.