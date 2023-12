Metro M5 a Monza: la lista degli espropri in città

Ci sono privati cittadini e titolari di ditte nell’elenco delle centinaia di nominativi che tra Monza e Cinisello saranno interessati dagli espropri lungo il tracciato del prolungamento della M5 da Bignami al capolinea di via Grigna.

Metro M5 a Monza: aree e immobili sulla direttrice delle sette fermate previste

In città il provvedimento colpirà i titolari di aree e immobili sulla direttrice delle sette fermate previste in viale Campania, tra le vie Marsala e Goldoni, in prossimità della stazione, in piazza Trento e Trieste, all’ingresso del Parco, di fronte al San Gerardo e al polo istituzionale di via Grigna.

La lista che pubblichiamo, elaborata da MM e affissa all’albo pretorio del Comune, potrebbe non essere aggiornata e potrebbe includere persone o aziende che hanno venduto i terreni o gli edifici: lo precisano i responsabili della società che invitano gli interessati a comunicare eventuali variazioni a MM spa e alla Direzione specialistica infrastrutture del territorio del Comune di Milano, in via Sile 8, possibilmente indicando i nuovi titolari o fornendo la copia degli atti utili a risalire a loro.

Metro M5 a Monza: tutti i nomi nel documento