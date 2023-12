Metro M5 a Monza, il sindaco sulla lista degli espropri: «Riguarda pochissimi privati»

Saranno una quindicina i proprietari toccati dagli espropri di aree lungo il prolungamento a Monza della linea 5 della metropolitana: la rassicurazione arriva dal sindaco Paolo Pilotto.

Metro M5 a Monza, il sindaco sulla lista degli espropri: la maggior parte delle proprietà saranno interessate nel sottosuolo

«L’elenco con centinaia di nomi di cittadini e di aziende coinvolte dalla procedura, compilato da MM – spiega – ha generato parecchie preoccupazioni. In realtà gli espropri di superficie o di stabili riguardano soprattutto aree pubbliche, come quella all’incrocio tra le vie Goldoni e Marsala, su cui sarà realizzata una fermata. La maggior parte delle proprietà individuate dai tecnici saranno interessate solo nel sottosuolo in quanto la galleria sarà scavata a una profondità tra i -16 e i -26 metri per evitare di incrociare i sottoservizi e la ferrovia».

Della quindicina di espropri reali, aggiunge, alcuni saranno, in realtà, occupazioni di suolo temporanee, limitate alla durata dei cantieri.

Metro M5 a Monza, il sindaco sulla lista degli espropri: in arrivo una guida da parte di Comune e MM

Nei prossimi giorni il Comune e MM pubblicheranno una guida con le indicazioni che i proprietari inseriti nell’elenco potranno seguire per avere chiarimenti.

Metro M5 a Monza, il sindaco sulla lista degli espropri: l’esame delle osservazioni

I tecnici della Regione stanno, intanto, concludendo l’esame delle centinaia di osservazioni presentate allo studio di fattibilità del tracciato e all’inizio del 2024 MM dovrebbe pubblicare il bando per l’affidamento del progetto esecutivo e dei lavori che dovrebbero terminare nel 2031.

A Monza la linea lilla, proveniente da Bettola, effettuerà sette fermate in viale Campania, tra le vie Marsala e Goldoni, in prossimità della stazione, in piazza Trento e Trieste, all’ingresso del Parco, in piazza della Resistenza di fronte al San Gerardo e al polo istituzionale di via Grigna.