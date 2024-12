Monza, liceo Valentini al freddo: tutte le soluzioni dopo la protesta

«C’è stato un vero dialogo. Ci siamo sentiti ascoltati. Volevamo smuovere le acque e qualcosa si è mosso». Così, con molta soddisfazione, studentesse e alcuni docenti del liceo Nanni Valentini che, martedì mattina, sono scesi in piazza insieme a molti compagni per richiedere l’attenzione del primo cittadino al grido: “Vogliamo una scuola calda”.

Monza, liceo Valentini al freddo: la situazione

Dopo aver inviato una lettera condivisa dal corpo docenti, dalle famiglie e dai ragazzi a cui sono allegate tredici pagine di firme, gli studenti hanno deciso, insieme ai docenti di recarsi direttamente in Comune per chiedere e ottenere un colloquio con il sindaco Paolo Pilotto perché per settimane nelle aule la temperatura non ha superato i 16 gradi attestandosi, di solito, intorno ai 13. L’incontro con il primo cittadino è stato utile anche per illustrare una serie di criticità, come le infiltrazioni e le relative muffe.

Monza, liceo Valentini al freddo: le soluzioni tra monitoraggio, termoventilatori e pompe di calore

Ascolto e proposte. Nello specifico per il riscaldamento dei nove laboratori, dove si sono registrati i disagi più frequenti, l’azienda nelle scorse settimane aveva già lavorato sull’impianto: gli interventi, tuttavia, hanno prodotto risultati intermittenti. Una rilevazione puntuale delle temperature e un monitoraggio aula per aula consentirà ai tecnici un controllo in tempo reale e interventi altrettanto rapidi in caso di nuovi malfunzionamenti.

In ogni caso, per scongiurare tempi di attesa prolungati per i ripristini ottimali, l’amministrazione ha stabilito con l’azienda, qualora necessario, di collocare termoventilatori con funzioni di supporto all’impianto esistente già dalle prossime ore, qualora necessario. Altra “caverna di ghiaccio” è da sempre l’aula magna. In attesa delle verifiche da effettuare con la Soprintendenza che tutela la sede storica del liceo, l’amministrazione procederà, provvisoriamente, con il noleggio di un impianto mobile, pompe di calore e unità interne di scambio termico, per riscaldare l’ambiente in modo adeguato.

Monza, liceo Valentini al freddo: le infiltrazioni

Infine per la questione delle infiltrazioni è in programma un sopralluogo per valutare gli interventi eventualmente da programmare e finanziare per migliorare l’impermeabilizzazione di alcune porzioni della copertura.