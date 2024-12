Lunedì temperature massime nelle aule nella sede nel complesso della Villa reale di Monza: 15 gradi. Martedì gli studenti del liceo Valentini hanno organizzato una mobilitazione per far sentire la loro voce.

I ragazzi non sono entrati a scuola, si sono radunati in via Boccaccio e hanno marciato fino a piazza Trento Trieste per radunarsi davanti al Comune, dove hanno richiesto l’attenzione del sindaco Paolo Pilotto.