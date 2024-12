Monza: via Omero venerdì chiude al traffico, prove tecniche di “strada scolastica”

Che cos’è una strada scolastica? Monza prova a scoprirlo venerdì 13 dicembre, quando la via Omero a San Rocco chiuderà al traffico dalle 9.30 alle 19 per diventare, nel pomeriggio, un’area pedonale in festa con i bambini dell’Istituto comprensivo Koiné.

Monza: via Omero venerdì chiude al traffico, che cos’è una strada scolastica

Con l’iniziativa “Una strada per giocare” il Comune testa sul campo gli effetti di una possibile trasformazione della via in strada scolastica, cioè “in una strada sulla quale introdurre misure che limitano il traffico automobilistico, assicurando lo spostamento in sicurezza degli alunni in prossimità delle scuole, favorendo quindi maggiori livelli di autonomia negli spostamenti quotidiani dei bambini, con conseguente sviluppo delle loro capacità di orientamento e socializzazione, abbassando i livelli di inquinamento e riducendo i rischi di incidentalità, causati dagli assembramenti di auto che sostano spesso in doppia fila davanti alle scuole” si spiega in una nota.

È un cambiamento che fa parte del pacchetto d’interventi già previsti dalla strategia Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS), finanziata con 16.890.000 euro da fondi europei (Fondo sociale europeo; Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo per lo sviluppo e la coesione).

Monza: via Omero venerdì chiude al traffico, il progetto

Al centro del progetto – che mira a rigenerare l’area anche attraverso interventi su mobilità, verde urbano e inclusione comunitaria – gli interventi per l’efficientamento energetico e il miglioramento strutturale dei quattro plessi scolastici dell’Istituto Comprensivo Koiné, alla realizzazione di una nuova Aula magna quale spazio polifunzionale a disposizione della comunità, alla valorizzazione di alcuni percorsi ciclabili con l’introduzione di percorsi sicuri casa-scuola, alla riqualificazione del Parco di via Solone/Boezio e di altre aree verdi ed alla riforestazione urbana.

Monza: via Omero venerdì chiude al traffico, il programma

In via Omero l’iniziativa è in programma dalle 12 alle 18, uno spazio di festa, socializzazione, divertimento e riflessione per sensibilizzare la comunità sui temi della mobilità sostenibile, della salute e della sicurezza delle strade scolastiche. L’evento è a cura del Comune di Monza in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Koiné, la Consulta di San Rocco, cittadini attivi e AMAT.

In programma attività distribuite in cinque aree tematiche: un percorso di Rollercross con AstroRollerSkating; il Comitato Aria Pulita Monza ricreerà una postazione dedicata ai “giochi di corte”; il Comitato Casignolo, la parrocchia e Mille Bolle Blu, allestirà un laboratorio creativo per addobbi natalizi; Arci Scuotivento APS organizzerà un’attività propedeutica al gioco delle bocce; ASO San Rocco predisporrà un campo da basket, mentre l’ASD Palextra realizzerà un percorso bootcamp capace di combinare esercizi fisici e divertimento.

E poi: calcio balilla, ping pong, giochi da tavolo, disegni con gessetti e scacchi con CASE Bussola e dall’Oratorio, l’angolo morbido e le letture organizzate dall’Asilo Nido San Rocco, introduzione al mondo del rugby con l’ASD Rugby Monza. Il Consorzio Ex.it avrà il compito di fare riprese video e interviste che documenteranno la giornata. AMAT avrà invece il compito di allestire laboratori didattici per avvicinare bambini/ragazzi ai temi che riguardano la mobilità dolce, la sicurezza stradale e la qualità degli spazi pubblici in prossimità delle scuole. La Polizia Locale offrirà momenti di educazione stradale per sensibilizzare grandi e piccoli sull’importanza della sicurezza.

Coinvolti l’Istituto Comprensivo Koinè, la scuola secondaria di primo grado “Pertini”, la scuola secondaria di primo grado “Bonatti”.

«La festa del 13 dicembre – osserva l’assessore ai Giovani e alle Pari Opportunità Andreina Fumagalli – sarà un momento dedicato ai più piccoli e a tutta la comunità di San Rocco. Non sarà una semplice festa estemporanea ma un modo per sensibilizzare e dimostrare l’importanza che possono avere le strade scolastiche nel diventare spazi sicuri e tutelati, a vantaggio dei bambini ma anche di tutti gli abitanti del quartiere».