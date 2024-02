Monza: 2,5 milioni di euro per San Rocco tra ciclopedonali e verde rinnovato

La rigenerazione di San Rocco a Monza passa anche da un ricco intervento sul verde e sulla mobilità ciclopedonale da quasi 2,5 milioni di euro. Sono i fondi stanziati dalla giunta monzese all’interno del pacchetto di sviluppo urbano con i Fondi strutturali e di investimento europei che valgono, complessivamente, 14.790.000 euro.

La tranche di lavori sono un capitolo del complesso progetto per un “sistema formativo innovativo che individua la scuola quale perno di un percorso rigenerativo integrato ma anche quale punto di riferimento polifunzionale del quartiere stesso – ricorda il Comune -. Così quattro plessi scolastici dell’istituto comprensivo Koiné saranno anche laboratorio dove realizzare servizi e spazi pubblici, grazie al coinvolgimento diretto della comunità scolastica e dei cittadini”.

«Sus è acronimo di Sviluppo urbano sostenibile – osserva l’assessore che coordina il progetto Andreina Fumagalli – e il titolo del progetto è “Una comunità educante al futuro”. Guardare al futuro significa immaginare una mobilità dolce, meno dipendente dall’uso dei mezzi privati. Significa immaginare alberi dove ora non ci sono. Significa pensare alla formazione dei giovani in contesti formali come la scuola e contesti informali come la vita nel quartiere, con tutte le relazioni positive che si possono creare nella vita quotidiana».

Monza: 2,5 milioni di euro per San Rocco, i percorsi sostenibili

Ora l’amministrazione comunale intende “valorizzare e mettere in sicurezza i tracciati ciclabili già esistenti, creare nuovi itinerari ciclabili per le scuole del quartiere, ricucendo la rete esistente, riqualificare le aree di ingresso alle scuole“. Nello specifico sono programmati interventi sull’itinerario Zara-Toniolo (moderazione del traffico), in via Caravaggio (strada scolastica), nell’itinerario Aquileia-Carnia (riqualificazione tracciati e intersezioni esistenti), in via Paisiello (ciclabile), sull’itinerario Nazario Sauro – San Rocco (moderazione del traffico), in via Nazario Sauro (ciclopedonale) e in via Omero (strada scolastica).

Cambia via Omero, “che diventerà un’area per ciclisti e pedoni, consentendo di eliminare l’interferenza attualmente esistente tra la presenza di veicoli e quella di studenti, come rilevato dalle simulazioni di Amat, che ha studiato a fondo le analisi di traffico della zona. Nella via saranno piantati 23 nuovi alberi, realizzati 300 mq di aree verdi e 2500 mq di aree pedonali dedicate all’incontro, al gioco e alla socialità”.

Monza: 2,5 milioni di euro per San Rocco, le strade scolastiche

Saranno poi cucite le due ciclabili di via Paisiello e in questa strada come in via Omero arriva il limite di velocità di 30 km all’ora (ma la riduzione del traffico riguarderà anche i percorsi Zara – Toniolo e Nazario Sauro – San Rocco). Anche via Caravaggio sarà strada scolastica “attraversata da aree verdi e prevalentemente riservata a pedoni e ciclisti, in connessione con gli itinerari ciclabili di via Carnia. Verranno mantenute le alberature esistenti, aggiungendone 13 nuove e migliorando ulteriormente la via con 370 metri quadrati di aree verdi. La superficie di area pedonale per gioco e socialità sarà di 2100 metri quadrati”.

“La creazione di strade scolastiche, la realizzazione di nuovi itinerari ciclabili e la riqualificazione di quelli esistenti – afferma l’Assessore alla Mobilità Giada Turato – garantisce nel quartiere una particolare protezione dei pedoni e dell’ambiente e l’incremento della mobilità sostenibile”.

Monza: 2,5 milioni di euro per San Rocco, il bosco urbano

E poi: nel capitolo di interventi si contano anche i progetti di fattibilità tecnico economica per la riqualificazione del Parco di via Solone/Boezio, riforestazione urbana nel quartiere San Rocco e la riqualificazione edilizia con miglioramento del 30% delle prestazioni energetiche della scuola d’infanzia Nazario Sauro e della primaria Zara. Gli interventi di riforestazione interessano via Fiume (dove sarà realizzato un bosco di 2mila metri quadrati con 500 piante), via Fossati, via Montesanto, via Omero, piazza Podgora, via Caravaggio, via Toniolo e via Solone/Boezio. “Gli interventi sul parco e per la riforestazione diffusa hanno un valore complessivo di 427.913 euro, mentre il finanziamento totale per gli interventi sui due istituti scolastici è di circa 4 milioni, di cui 293.392,75 euro direttamente cofinanziati dal Comune di Monza”.

“Questo finanziamento – sottolinea il Sindaco Paolo Pilotto – rappresenta un’opportunità per migliorare la qualità della vita nel quartiere. Un progresso che si ottiene non solo promuovendo nuovi progetti, ma anche conciliando il giusto equilibrio tra la necessità di proteggere la mobilità delle persone più fragili davanti alle scuole e le tante altre esigenze del quartiere”.