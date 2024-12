Salvini sulla M5 a Monza: «Importante, faremo il possibile per i fondi»

«Per le opere infrastrutturali tutti chiedono… Milano chiede finanziamenti e anche Monza per il metrò. Siamo consapevoli che la M5 fino a Monza è un’opera importante per il territorio, faremo il possibile per reperire fondi perché l’opera vada in porto».

Salvini sulla M5 a Monza in occasione di sopralluogo sulla Statale 36 a Briosco

Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini intervenuto al sopralluogo tecnico a Briosco a lato della super strada Ss 36 del Lago di Como e dello Spluga, insieme ai tecnici Anas, l’assessore regionale Mauro Piazza e al prefetto di Monza Patrizia Palmisani.

La visita del ministro ai cantieri della Ss 36 arriva al momento del via ai lavori di efficientamentamento della sicurezza lungo il tratto da Giussano e Civate di una delle direttrici più trafficate d’Italia, dove sono stati già stanziati per lavori circa 300 milioni di euro.

Salvini sulla M5 a Monza: partono i lavori per la sicurezza nel tratto Giussano-Civate

Salvini nel suo mercoledì in giro per la Lombardia, ha visionato i disegni tecnici dell’intervento in arrivo, lungo una tratta stradale che per lungo tempo ha presentato pesanti carenze in tema di sicurezza, anche in assenza, storicamente, di una corsia di emergenza. Inevitabile per lui un riferimento anche al prolungamento della metropolitana che attende il via libera definitivo.