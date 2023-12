Metro a Vimercate, i consiglieri infuriati per l’assenza di MM al Pirellone

Dure le reazioni dei consiglieri regionali brianzoli sull’assenza dei vertici di MM alla Commissione V per discutere del prolungamento della metropolitana verde fino a Vimercate di martedì 12 dicembre al Pirellone.

Metro a Vimercate, Sassoli: “MM irrispettosa”

L’assessore Martina Sassoli

«I vertici di Metropolitana Milanese hanno dimostrato un’assoluta mancanza di rispetto nei confronti delle istituzioni non presentandosi in commissione per l’audizione sulla realizzazione di una fondamentale infrastruttura per la Brianza orientale – ha dichiarato Martina Sassoli di Lombardia Migliore -. Nonostante Metropolitana Milanese sia controllata al 100% dal Comune di Milano, deve garantire una visione di mobilità al di fuori dai confini ristretti del capoluogo lombardo che coinvolga l’intero territorio metropolitano. C’è invece un problema ricorrente che si presenta ogni volta che il Comune di Milano è la centrale unica di committenza di infrastrutture che superano i suoi confini. Regolarmente i progetti si bloccano. Vale per il prolungamento della linea metropolitana M1 fino a Cinisello-Bettola, per la linea M5 fino a Monza, per la metrotranvia Milano-Limbiate, solo per citare alcuni progetti che ormai sono fermi al palo da anni. Chiediamo ormai da mesi un intervento regolatore da parte di Regione Lombardia, considerata fino ad oggi mero bancomat di Milano».

Metro a Vimercate, Ponti: “Manca un milione per il PFTE”

Gigi Ponti

«Per quanto sia stato interessante l’incontro – ha spiegato Gigi Ponti del Pd – abbiamo appreso che la M2, un’opera fondamentale soprattutto a fronte dei livelli di congestione della viabilità e delle tante criticità tipiche del trasporto pubblico, sia invece ancora al palo e lontana dalla sua realizzazione». Reo il fatto che il PFTE, il piano di fattibilità tecnica economica, propedeutico al finanziamento dell’opera stessa, è ancora deficitario di un milione di euro. «È incredibile – precisa il consigliere democratico – che si trovi la disponibilità per investire centinaia di milioni in altri progetti, ma non si riesca a trovare un milione di euro per la definizione di un progetto, in forza del quale poi si potranno chiedere fondi al Governo».

Metro a Vimercate, Dozio: “L’assenza di MM è irrituale”

Infine il consigliere di Forza Italia Jacopo Dozio ha sottolineato come « L’assenza di MM all’importante audizione ha depotenziato il rilevante incontro con tutti gli enti coinvolti che, con il consigliere Ponti, avevo indetto per fare il punto della situazione sull’ipotesi di percorso per il prolungamento della M2 fino a Vimercate tramite metro-tranvia. L’assenza di MM è irrituale e la giustificazione addotta è irricevibile perché MM è un organo tecnico e non politico, e in questa sede avrebbe dovuto esporre lo stato del progetto di fattibilità, già in parte finanziato, ed individuare i passi per sanare le impasse presenti». Lo stesso esponente azzurro ha anche evidenziato «l’importanza strategica di tale infrastruttura volta a razionalizzare i collegamenti tra la Brianza Est e il milanese che, come anche sottolineato dal sindaco di Vimercate, sono sovraccarichi, implicitamente confermando anche la validità dell’altra opera infrastrutturale che è la tratta D breve della Pedemontana».