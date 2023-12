La metro fino a Vimercate resta una chimera

Manca un milione di euro e soprattutto MM per coltivare il sogno della metropolitana M2 da Cologno fino a Vimercate. È questo l’esito della Commissione V di Regione Lombardia che si è riunita martedì mattina 12 dicembre al Pirellone di Milano per discutere il prolungamento del metrò fino nel cuore della Brianza Est. Una riunione voluta da Jacopo Dozio consigliere di Forza Italia e Gigi Ponti collega del Pd, al quale hanno preso parte i sindaci di Vimercate Francesco Cereda, Mauro Capitanio di Concorezzo, Simone Sironi di Agrate, Roberto Assi di Brugherio e Luca Maggioni di Carugate, oltre al presidente della Provincia di Monza Luca Santambrogio e il consigliere regionale Lombardia Migliore Martina Sassoli.

La metro fino a Vimercate e quel milione che manca

Per quanto i sindaci con in testa Cereda hanno insistito sulla strategici dell’opera all’appello manca ancora un milione di euro per completare almeno il progetto di fattibilità dell’opera. “Abbiamo chiesto a Regione Lombardia di attivarsi a reperire questa cifra che è una briciola rispetto ad altri investimenti – ha affermato Cereda – perché riteniamo importante e strategica questa infrastruttura sul nostro territorio. Siamo assolutamente disponibili a fare tutto il possibile per realizzare questo collegamento tra Milano e Vimercate”.

La metro fino a Vimercate e l’assenza di MM

Avere almeno un documento con un disegno preciso della tratta che si vuole realizzare potrebbe dare nuovo slancio a un progetto discusso da tempo, ma mai trasformato in realtà. Inoltre l’assenza di Metropolitane Milanesi ha lasciato l’amaro in bocca a tutti i presenti, anche perché la società riveste un ruolo decisivo per poi costruire l’anelato prolungamento.