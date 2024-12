Un altro incendio di una vettura in transito a Monza, questa volta in viale Gian Battista Stucchi. Ad andare in fiamme, nel pomeriggio di mercoledì 11 dicembre, il cofano motore di una Volkswagen.

Sul posto si sono portare squadre del Comando dei vigili del fuoco di Monza e Brianza che hanno rapidamente estinto con un’autopompa e un’autobotte dalla sede centrale di Monza.

Presenti anche personale AREU e forze dell’ordine. Nessuno sarebbe rimasto ferito.