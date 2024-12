Monza, si incendia un’auto in transito: occupanti fatti uscire dai passanti, nessun ferito

All’improvviso, mentre percorreva viale Lombardia in auto, a Monza, si sono levate fiamme dal cofano motore. Momenti di panico, lunedì 9 dicembre, poco prima delle 19, per un incendio autovettura con alimentazione diesel.

Sul posto si è portata una squadra del Comando dei vigili del fuoco di Monza e Brianza che ha estinto l’incendio in breve tempo. Gli occupanti sono scesi dall’auto in fiamme aiutati dai dei passanti. Presente personale Areu con un’ambulanza e un’automedica oltre che le forze dell’ordine. Non risultano coinvolti feriti.