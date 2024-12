Consegna delle onorificenze al merito: chi sono i brianzoli nominati Commendatore, Ufficiale e Cavaliere

Emozione, lacrime di gioia trattenute a stento, i ricordi di una vita che sfilano davanti agli occhi. Mercoledì 11 dicembre il prefetto di Monza e Brianza Patrizia Palmisani ha consegnato nella sede della Prefettura cinque nuove Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica ad altrettanti cittadini brianzoli. La cerimonia di consegna avviene due volte all’anno: il 2 giugno festa della Repubblica e in prossimità del 27 dicembre, per ricordare la data di promulgazione della Costituzione italiana nel 1947.

«L’onorificenza – ha ricordato Palmisani – richiama nella sua etimologia il termine onore. Degna di onore è la persona insignita, ma in questo caso non si vuole sottolineare l’orgoglio, ma il riconoscimento di tutta la comunità. La cerimonia di oggi non è il momento conclusivo di un percorso ma l’occasione in cui si rinnova con vigore e convinzione il ruolo di queste persone che assurgono a punti di riferimento per la comunità».

Nuovi cavalieri Monza Brianza onorificenza Repubblica – foto Radaelli

Consegna delle onorificenze al merito: le parole del sindaco di Monza Paolo Pilotto

Il sindaco di Monza Paolo Pilotto, che a 36 anni è stato insignito del titolo di Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana, ha rivolto un pensiero a tutti i cittadini dei 55 comuni della Brianza sottolineando che «per uno che ottiene un’onorificenza ci sono cento, mille volti che costruiscono ogni giorno l’essenza di una comunità».

E ha rivolto un invito: «Facciamo in modo che le nostre comunità si diano la mano e che le nostre città si sentano veramente delle comunità».

Consegna delle onorificenze al merito: Piera Perego, Commendatore di Seregno

Tra le autorità presenti il vice presidente della Provincia Claudio Rebosio e i sindaci dei comuni di residenza delle persone premiate. La prima a ricevere la pergamena di Commendatore, introdotta dal vice prefetto aggiunto Giacomo Pintus, è stata la seregnese Piera Perego, attiva nel mondo del volontariato da oltre 40 anni, accompagnata dal “suo” sindaco Alberto Rossi. «I disabili sono delle persone meravigliose – ha dichiarato emozionata – dobbiamo togliere alla disabilità l’etichetta. La Cooperativa Sociale Spazio Aperto (da lei promossa nel 1984 n.d.r.) ha permesso 18 inserimenti lavorativi con grandi risultati. Se ci sono altri imprenditori pronti ad accoglierci, noi siamo qui».

Consegna delle onorificenze al merito: Giulio Galbusera, Ufficiale di Arcore

L’arcorese Giulio Galbusera, già cavaliere è stato nominato Ufficiale. Al suo attivo un grande impegno nel lavoro (a 15 anni era già in bottega) e nella Confcommercio. Accompagnato dal vicesindaco di Arcore Lorenzo Belotti, Galbusera ha chiesto ai sindaci di andare «più d’accordo, specialmente ora che per il commercio è un momento critico».

Consegna delle onorificenze: i nuovi Cavalieri

Fabio Brighel di Nova Milanese, nuovo cavaliere, accompagnato dal sindaco Fabrizio Pagani, vice comandante della Polizia Locale di Sesto San Giovanni, ha sottolineato che «l’onorificenza è un grande onore per me. Farò di tutto per meritarla. Fuori ci sono tante persone meritevoli, forse più di me». Sono stati nominati cavalieri anche Erminio Cattaneo di Renate, titolare di una ditta di termoidraulica che ha donato impianti a diverse strutture e si è accollato costi di manodopera a fin di bene (con lui il sindaco Claudio Zoia) e Andrea Spinosa di Desio, ingegnere, carabiniere, impegnato nel volontariato, accompagnato dal primo cittadino Simone Gargiulo.

Ad allietare la cerimonia con le loro proposte musicali l’ensemble di fiati e percussioni del Liceo Zucchi con il maestro Mario Mariotti. Impeccabili addetti al ricevimento sono stati gli alunni di un’altra scuola monzese: l’Istituto Professionale Olivetti.