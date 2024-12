Monza: riapertura di piazza Cambiaghi, quando il mercato e i parcheggi

Dopo la notizia della riapertura pedonale, il Comune di Monza rivela tutte le date del programma per riportare il mercato in piazza Cambiaghi a partire da sabato 21 dicembre. Con una novità anche per i parcheggi di superficie, previsti nel 2025 anche se con modalità non ancora definite.

Il cantiere che dal mese di giugno ha occupato la piazza per il rifacimento completo della pavimentazione ha le ore contate: le precedenti lastre in pietra rotte in più punti sono state sostituite da asfalto stampato. In un’opera che nel complesso ha dovuto fare i conti anche con le piogge che in autunno hanno allungato i tempi.

Monza: riapertura di piazza Cambiaghi, sabato le prove generali degli ambulanti per testare gli spazi delle bancarelle

Quindi il programma dice che sabato 14 dicembre nel pomeriggio i commercianti ambulanti potranno accedere all’area per le “prove generali” di posizionamento delle bancarelle per testare la collocazione nel nuovo perimetro della piazza ridisegnata con nuove aree verdi, che presto saranno sistemate con arredi e piantumazioni.

Monza: riapertura di piazza Cambiaghi, dal 16 dicembre asfaltatura di via Colombo

Da lunedì 16 dicembre e per una settimana sono in programma i lavori di asfaltatura di via Colombo: prima con la scarifica del manto stradale e poi con la posa del nuovo asfalto stampato, in continuità con quello impiegato nella piazza, fino all’inizio del ponte Beato Talamoni.

L’intervento dovrebbe essere completato per sabato 21 dicembre, quando l’amministrazione ha programmato il rientro del mercato alimentare nella piazza.

Monza: riapertura di piazza Cambiaghi, nel 2025 tornano anche i parcheggi di superficie

La verniciatura colorata sarà eseguita non appena le temperature ne garantiranno la posa, come era stato concordato con i commercianti: “In ogni caso le opere di finitura non interferiranno con i mercati programmati né con la fruibilità complessiva della piazza che, nel corso del 2025, tornerà a svolgere anche funzioni di parcheggio pubblico, con modalità in corso di definizione“, dice una nota del Comune.

Monza: riapertura di piazza Cambiaghi, il commento del sindaco Pilotto

Soddisfatto il sindaco Paolo Pilotto: «In meno di un anno si è passati dall’acquisto dell’area, al progetto, alla realizzazione della sua riqualificazione», ha osservato prevedendo di riconsegnare una piazza più sicura e riqualificata.